2. Bundesliga>

2. Bundesliga: Traditionsklub trennt sich von Trainer - nach wenigen Monaten!

Zweitligist trennt sich von Trainer

Der 1. FC Magdeburg trennt sich von seinem Trainerteam - und das nach nur wenigen Monaten.
Markus Fiedler muss in Magdeburg gehen
© IMAGO/Christian Schroedter
SPORT1
Der 1. FC Magdeburg hat sich nach nur wenigen Monaten von seinem neuen Trainerteam getrennt. Der Zweitligist stellte Cheftrainer Markus Fiedler sowie die beiden Co-Trainer Andreas Schumacher und Saban Uzun mit sofortiger Wirkung frei.

Fiedler und sein Staff hatten im Juni das Erbe des zu Hannover 96 gewechselten Christian Titz angetreten, nun müssen sie gehen. In der 2. Liga hatte Fiedler, im Sommer vom VfB Stuttgart II gekommen, mit dem FCM nur ein Spiel gewonnen.

„Wie angekündigt haben wir in der zurückliegenden Woche eine eingehende Analyse vorgenommen und sind zum Entschluss gekommen, dass das Vertrauen seitens der Mannschaft in Markus und die Hoffnung auf die Trendwende nicht mehr gegeben sind”, erklärte Otmar Schork, Geschäftsführer des Traditionsklubs.

Ratlosigkeit im Team - Interimslösung gefunden

Nach dem 0:4 gegen Elversberg und dem üblen 0:6 im Test gegen Eintracht Braunschweig habe beim Team „Ratlosigkeit“ vorgeherrscht: „Mit Petrik Sander und Pascal Ibold im Verbund mit Silvio Bankert sowie dem weiteren Staff haben wir eine Interimslösung, sie werden die Mannschaft auf die schwere Auswärtsaufgabe in Darmstadt vorbereiten.“

Aktuell befinde man sich in Gesprächen, „um den richtigen Trainer für den FCM zu finden. Wir danken Markus für seine geleistete Arbeit, den ich nach wie vor für einen guten Trainer halte. Leider haben wir nicht die Ergebnisse und den Erfolg erzielt, die wir uns gewünscht hätten.“

