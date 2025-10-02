2. Liga: Magdeburg entlässt Trainer Fiedler

SID 12.10.2025 • 21:17 Uhr Der neue Trainer bekam nur acht Liga-Spiele Zeit. Zum Verhängnis wurde ihm eine Testspiel-Klatsche.

Keine Gnade für Markus Fiedler: Tabellenschlusslicht 1. FC Magdeburg hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga nach nur acht Saisonspielen von seinem neuen Trainer getrennt. Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt. Auch die Co-Trainer Andreas Schumacher und Saban Uzun wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt.

„Wie angekündigt haben wir in der zurückliegenden Woche eine eingehende Analyse vorgenommen und sind zum Entschluss gekommen, dass das Vertrauen seitens der Mannschaft in Markus und die Hoffnung auf die Trendwende nicht mehr gegeben sind“, sagte Geschäftsführer Otmar Schork zur Begründung. „Nach dem 0:4 gegen Elversberg und dem 0:6 im Test gegen Eintracht Braunschweig herrschte beim Team Ratlosigkeit vor.“ In der 2. Liga hatte Fiedler, im Sommer erst vom VfB Stuttgart II gekommen, mit dem FCM nur ein Spiel gewonnen.