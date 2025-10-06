Anfang will Thioune kontaktieren: "Sehr wertvoll"

SID 06.10.2025 • 13:47 Uhr Der neue Mann in Düsseldorf will seinen Vorgänger kontaktieren. Zum Aufstiegsziel äußert er sich zurückhaltend.

Fortuna Düsseldorfs neuer Trainer Markus Anfang (51) will das Gespräch mit Daniel Thioune suchen, um „ein paar Informationen“ von seinem Vorgänger zu bekommen. „Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, mit ihm zu sprechen, ihn anzurufen“, kündigte Anfang am Montag bei seiner Vorstellung beim Fußball-Zweitligisten an: „Das finde ich einfach sehr, sehr wertvoll. Ich würde mich freuen, wenn er mit mir darüber reden würde, weil er über drei Jahre einen tollen Job gemacht hat.“

Zum angepeilten Bundesliga-Aufstieg äußerte sich Anfang, der einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieb, zurückhaltend. „Wir müssen zunächst versuchen, die Mannschaft da, wo sie jetzt gerade ist, abzuholen, zu stabilisieren und den Jungs dann nach und nach den Plan mitzugeben, wie wir die Spiele gestalten, um wieder erfolgreich zu sein“, sagte Anfang. Wenn er jetzt über „übergeordnete Ziele in irgendeiner Form“ spreche, würde er die „aktuelle Situation ein Stück weit ignorieren. Und das dürfen wir nicht.“

Die Fortuna war mit Aufstiegs-Ambitionen in die Saison gegangen, nach acht Spielen stehen die Düsseldorfer aber mit lediglich zehn Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Das nächste Spiel nach der Länderspielpause steht am 17. Oktober vor eigenem Publikum gegen Eintracht Braunschweig an.

Seine Rückkehr nach Düsseldorf bezeichnete Anfang als „emotional“, er komme „gefühlt zurück, aber ich bin in einer anderen Position das erste Mal hier. Ich bin nicht mehr Spieler. Ich bin hier Trainer. Ich habe eine ganz andere Aufgabe“, sagte Anfang. Der gebürtige Kölner trug in seiner Karriere zweimal das Trikot der Fortuna – sowohl in der Bundesliga (1995 bis 1997) als auch in der damaligen Regionalliga (2006 bis 2008).

