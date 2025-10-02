Auslandsexperte in Bochum: Rösler soll VfL-Talfahrt stoppen

SID 02.10.2025 • 18:07 Uhr Der 56-Jährige übernimmt den Klub aber erst nach der Partie in Kaiserslautern.

Auslandsexperte Uwe Rösler soll die rasante Talfahrt von Bundesliga-Absteiger VfL Bochum stoppen. Der 56 Jahre alte Trainer übernimmt den Zweitliga-Vorletzten in der Nachfolge des entlassenen Dieter Hecking und des Interimscoachs David Siebers. Ex-Profi Rösler, der neben Fortuna Düsseldorf bereits Klubs in Norwegen, England, Schweden und Dänemark trainiert hat, tritt seinen neuen Posten am kommenden Montag an. Rösler hat einen Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben.

„Wir freuen uns, dass wir mit Uwe Rösler einen extrem erfahrenen Trainer gefunden haben, der auch international seine Spuren hinterlassen und sehr vieles erlebt hat. Er hat uns in den Gesprächen mit seiner Expertise und seiner Autorität begeistert“, sagte Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig: „Wir hoffen, dass er es schafft, der Mannschaft die nötige Stabilität zu geben, um schnellstmöglich in ruhigere Tabellenregionen zu kommen.“

Der VfL musste zuletzt fünf Niederlagen in Folge hinnehmen. Bei der Partie am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (13.00 Uhr/Sky) wird noch einmal Siebers auf der Bank sitzen. Danach soll er zur U19 zurückkehren.