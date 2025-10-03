Befreiungsschlag für Krisen-Klose! Nürnberg siegt in Düsseldorf

SPORT1 03.10.2025 • 20:31 Uhr Nach einer verrückten Schlussphase setzt sich der 1. FC Nürnberg bei Fortuna Düsseldorf durch. Trainer Miroslav Klose kann erstmal aufatmen.

Der kriselnde Zweitligist 1. FC Nürnberg hat das mögliche „Endspiel“ für Miroslav Klose bei Fortuna Düsseldorf gewonnen und so Druck von den Schultern des Club-Trainers genommen. Die Mannschaft des 2014er-Weltmeisters setzte sich am Freitagabend mit 3:2 (1:0) bei den Rheinländern durch. Dank des erst zweiten Saisonsieges verließen die Nürnberger den Relegationsplatz 16.

Die Treffer von Rafael Lubach (28.), Julian Justvan (80., Handelfmeter) und Finn Becker (85.) ließen die Gäste nach einer wilden Schlussphase mit über zehn Minuten Nachspielzeit jubeln.

„Ich brauch bald einen Herzschrittmacher“, witzelte Klose bei Sky: „Es war brutal intensiv. Die Mannschaft hat Moral, das hat man heute gesehen. Bei allem Druck, der drauf ist, spielt sie weiterhin Fußball, findet gute Lösungen. Ich bin unheimlich glücklich, dass wir jetzt auswärts mal einen Dreier eingefahren haben.“

Klose feiert zweiten Saisonsieg

Bei der Fortuna, für die Anouar El Azzouzi (67.) und Christian Rasmussen (83.) die ersten Heimtore der Saison erzielten, wird dagegen die Luft für Coach Daniel Thioune wieder dünner. „Das ist einfach dumm, das ist naiv, das ist Kinderfußball, es kotzt mich an“, haderte Kapitän Florian Kastenmeier.

Hatten die Düsseldorfer noch am vergangenen Wochenende durch das umkämpfte 1:0 beim VfL Bochum einen Befreiungsschlag gelandet, liegen sie nach der nun vierten Niederlage schon deutlich hinter den anvisierten Aufstiegsplätzen zurück.

„Endspiel habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es kurz vor Zwölf ist“, hatte Klose vor der richtungsweisenden Begegnung betont: „Wir müssen punkten. Wir wissen, dass das ein Ergebnissport ist.“

Becker lässt Nürnberg jubeln

In Düsseldorf plätscherte die Begegnung in den ersten 20 Minuten vor sich hin, zwingende Torchancen blieben Mangelware. Umso überraschender fiel dann die Führung für die Gäste: Bei einem Konter des Clubs agierte die Abwehr der Fortuna chaotisch, Lubach traf mit einem wuchtigen Linksschuss.

Im zweiten Durchgang fanden die Gastgeber besser in die Begegnung und belohnten sich mit dem Ausgleichstreffer von El Azzouzi. In der Folge entwickelte sich vor 38.204 Fans eine hektische Schlussphase, in der Becker das letzte Wort hatte.

