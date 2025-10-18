Bochum siegt bei Rösler-Debüt gegen Hertha BSC

SID 18.10.2025 • 22:44 Uhr Nach sechs Niederlagen in Folge holt der VfL Bochum gegen Hertha BSC einen dringend benötigten Sieg.

Der VfL Bochum hat beim Debüt von Trainer Uwe Rösler seinen freien Fall gestoppt. Nach sechs Niederlagen in Folge holte der Bundesliga-Absteiger mit einem 3:2 (2:0) gegen Hertha BSC einen dringend benötigten Sieg, steckt als Tabellen-17. aber weiter im Zweitliga-Keller fest. Für die Hertha endete dagegen ein Zwischenhoch von zwei Siegen in Folge.

Überragender VfL-Akteur war der erst 18 Jahre alte Doppelpacker Francis Onyeka (32./60.), die Führung resultierte indes aus einem Eigentor von Michal Karbownik (13.). Der eingewechselte Luca Schuler (72.) und Fabian Reese per Foulelfmeter (80.) machten es noch einmal spannend.

„Das war sehr wichtig für uns“, sagte Matchwinner Onyeka, der zuletzt schon für die deutsche U19 drei Doppelpacks in sechs Tagen erzielt hatte, bei Sky. Sein Rezept: „Gut schlafen, gut essen und Gott danken.“ Nun gelte es, an die Leistung anzuknüpfen.

Er wolle „so schnell wie möglich den Turnaround schaffen“, hatte Rösler vor dem Spiel gesagt, dafür nahm der Nachfolger des entlassenen Dieter Hecking in der Startelf gleich vier Änderungen vor. Zunächst half aber das Glück: Karbownik lenkte bei einem Klärungsversuch den Ball per Schienbein an die Latte und letztlich ins eigene Tor.

