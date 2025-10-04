SID 04.10.2025 • 15:32 Uhr Der VfL Bochum verliert auch in Kaiserslautern. Lange hält Timo Horn das Spiel offen, doch am Ende ist der VfL erneut geschlagen.

David Siebers hat in seinem letzten Spiel als Interimstrainer des VfL Bochum die Niederlagenserie nicht stoppen können und mit 2:3 (1:1) beim 1. FC Kaiserslautern verloren.

Es war die sechste Niederlage nacheinander für die Bochumer. „Das tut extrem weh“, sagte VfL-Verteidiger Maxi Wittek nach der Partie bei Sky: „Die Situation ist, wenn ich das so sagen darf, sehr sehr sch****.“

Lange hatte sich der VfL gewehrt, vor allem dank Torhüter Timo Horn, der mit seinen Paraden das Spiel offen hielt. Doch beim zweiten Treffer von Ivan Prtajin (79.) war der frühere Kölner machtlos. Prtajin (7.) hatte Kaiserslautern in Führung geschossen, Gerrit Holtmann (15.) konterte rasch für die Gäste. Das 3:1 erzielte Paul Joly (86.), ein Eigentor von Jan Elvedi (90.+4) sorgte nochmal für Spannung.

Rösler übernimmt am Montag

Der VfL, der sich am 15. September von Trainer Dieter Hecking und Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner getrennt hatte, steckt weiter tief im Tabellenkeller fest. Nun soll Rösler die Wende bringen, der 56-Jährige übernimmt das völlig verunsicherte Team am Montag. Sein Vertrag läuft bis Juni 2027. "

