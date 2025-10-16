Bochums Rösler vor Debüt: "Können nichts falsch machen"

SID 16.10.2025 • 16:43 Uhr Der 56-Jährige wirbt vor seinem ersten Spiel als Trainer in Bochum um Verständnis der Fans und fordert Leidenschaft seiner Mannschaft.

Uwe Rösler hat bei seiner ersten Spieltags-PK als neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum Grundtugenden von seiner Mannschaft gefordert und die Fans zu Verständnis aufgerufen: "Wir können im Prinzip nichts falsch machen, wenn wir mit Leidenschaft spielen", sagte der 56-Jährige am Donnerstag vor seinem Debüt am kommenden Samstag gegen Hertha BSC.

"Die Zuschauer müssen verstehen, dass wir im Abstiegskampf sind. Wir müssen verstehen, dass wir nur als Gemeinschaft hier rauskommen", sagte der Trainer des Revierklubs, der in den vergangenen sechs Spielen sechs Pleiten hatte hinnehmen müssen und den vorletzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga einnimmt.