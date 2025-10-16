Book über Elversbergs Traumstart: "Nicht überbewerten"

SID 16.10.2025 • 07:48 Uhr Der Fußball-Zweitligist mischt das Unterhaus wie schon in der Vorsaison auf, an den Aufstieg will Sportvorstand Book aber nicht denken.

Obwohl die SV Elversberg in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga in der Relegation hauchdünn verpasste und im Sommer einen großen Umbruch samt des Weggangs von Trainer Horst Steffen verkraften musste, mischt der kleine Klub aus dem Saarland die zweite Liga nun erneut auf.

Trotz der Tabellenführung nach acht Spieltagen will Sportvorstand Nils-Ole Book aber keine Träumereien vom Oberhaus zulassen. „Das war mit Sicherheit so nicht zu erwarten, aber das werden wir hier jetzt auch nicht überbewerten“, sagte der 39-Jährige im Interview mit dem kicker über den geglückten Saisonstart.

Stattdessen nahm Book kleinere Ziele in den Blick. „Wenn wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben und souverän in der 2. Liga bleiben, haben wir eine unfassbar gute Saison gespielt“, beschrieb er sein Anspruchsdenken.

„Bleiben komplett auf dem Boden“

Der Auftakt in die neue Spielzeit sei „super“ gewesen, „wir wissen aber auch, dass einige Partien sehr eng waren und wir teilweise die Spiele erst spät gezogen haben. Deshalb bleiben wir da komplett auf dem Boden“, betonte Book und bekräftigte zudem: „Wir sind nicht der Verein, der irgendeinen Anspruch hat, in die Bundesliga aufzusteigen.“

