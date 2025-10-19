Dämpfer für den Club im Duell mit Kiel

SID 19.10.2025 • 15:26 Uhr Beim Unentschieden gegen den Bundesliga-Absteiger fällt der Ausgleich für die Gäste erst in der Schlussphase.

Trainer Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg haben in der 2. Fußball-Bundesliga erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim 1:1 (1:0) gegen Absteiger Holstein Kiel verpasste der Club in der Schlussphase einen verdienten zweiten Sieg nacheinander. Nach dem Führungstreffer durch den starken Mohamed Ali Zoma (28.) gelang Carl Johansson (86.) der Ausgleich. Die Nürnberger liegen damit nur einen Punkt vor der Abstiegszone.

Beide Mannschaften neutralisierten sich zunächst gegenseitig, ehe Zoma nach einem Pass von Julian Justvan der indisponierten Kieler Abwehr auf und davon rannte und aus spitzem Winkel traf. Für den 21-Jährigen, im Sommer vom italienischen Drittligisten UC AlbinoLeffa gekommen, war es das erste Saisontor.

Einen weiteren Treffer verpasste Zoma in der umkämpften Partie nur knapp: Erneut nach Pass von Justvan traf er zunächst die Latte (42.). Kurz nach der Pause scheiterte der Angreifer an Kiels Torhüter Jonas Krumney (50.), danach lenkte er den Ball aus kurzer Distanz über die Latte (57.).