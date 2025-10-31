Dämpfer nach Pokaleuphorie: Kiel patzt in Münster

SID 31.10.2025 • 20:42 Uhr Holstein Kiel ist nach dem Erfolg in Wolfsburg im Ligabetrieb auf dem Boden der Tatsachen gelandet.

Die Störche lassen Federn: Holstein Kiel läuft den eigenen Ansprüchen in der 2. Fußball-Bundesliga weiter hinterher. Nach dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale durch den Erfolg beim VfL Wolfsburg unterlag der Bundesliga-Absteiger bei Tabellennachbar Preußen Münster mit 1:2 (1:0). Kiel wartet damit seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg und rutschte vorerst auf Rang elf ab.

Wer darauf spekulierte, der Aufwind aus Wolfsburg (1:0) würde die Störche beflügeln, irrte. Die Ladehemmung in der Offensive - zuletzt fünf Tore in fünf Spielen - legte Kiel auch in Münster nicht ab. Für die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp traf Adrian Kapralik (18.) zwar zur Führung. Aufseiten Preußen Münsters glich Oliver Batista Meier aber per Foulelfmeter aus (60.), ehe Yassine Bouchama das Spiel drehte (77.).

Während Kiel sich allmählich gen Tabellenkeller orientieren muss, zieht Münster mit 14 Punkten auf Rang neun an Holstein vorbei. Nach zuletzt nur einem Sieg aus sechs Auftritten war es ein wichtiger Dreier, den die Westfalen jedoch bitter bezahlten: Mit Malik Batmaz verschlimmerte sich die eklatante Verletzungsmisere weiter, nach zehn Minuten humpelte der Offensivmann von Betreuern gestützt vom Feld.

Die Störche gingen mit dem ersten gefährlichen Angriff in Führung. Kapralik vollstreckte nach Hereingabe von Alexander Bernhardsson (18.). Emsige Münsteraner sorgten zu selten für Gefahr, erst Makridis traf aus fünf Metern die Latte (39.).

Nach Wiederbeginn hatte Münster mehr vom Spiel. Es brauchte aber ein Foulspiel von Bernhardsson, der Bouchama im eigenen Strafraum touchierte. Den fälligen Elfmeter versenkte Batista Meier (60.).