Der Drahtzieher der wundersamen Schalke-Wandlung

SID 18.10.2025 • 16:43 Uhr Schalke ist nach dem Sieg in Hannover vorerst Tabellenführer. Dies ist der vorläufige Höhepunkt einer wundersamen Wandlung unter Trainer Miron Muslic.

10.000 schockverliebte Schalker Auswärtsfans skandierten in Hannover den Namen ihres neuen Trainerlieblings und gaben sich dem lange vermissten Überschwang schieren Fußball-Glückes hin. Der euphorisch besungene Miron Muslic verharrte indes in seiner gewohnten Rolle als uneitler Vorarbeiter.

Sein „neues Schalke“ soll, revolutionär genug für S04, eines ohne große Egos sein. „Das alles schaffst du nur, wenn du eine völlig intakte Mannschaft hast“, sagte Muslic nach dem 3:0 (2:0) bei Hannover 96 und dem zumindest vorübergehenden Sprung auf den ersten Platz der 2. Bundesliga: „Auf diesem Weg wollen wir bleiben.“

Wenn Muslic mahnt, dann gehorcht die Mannschaft – und wurde vom Trainer sogleich mit einem nächtlichen Burger-Festmahl bei einer prominenten Schnellbrat-Kette und einem zusätzlichen freien Tag belohnt.

Dank Muslic: Schalke vollzieht unglaublichen Wandel

Was rund um Königsblau derzeit passiert, ist ein mittelschweres Wunder: Schalke 04, dieses über Jahrzehnte eskalierte Sinnbild für Ich-Bezogenheit, Fehlplanung und Untrainierbarkeit, ist unter dem bärbeißigen Austro-Bosnier zu einer funktionierenden Einheit geworden. In nur neun Ligaspielen hat Muslic den Klub mit Fachwissen, Autorität und Empathie umgekrempelt.

Nach den trüb-turbulenten Jahren mit im Dutzend verschlissenen Trainern wie zuletzt Karel Geraerts und Kees van Wonderen ist die Aufbruchstimmung im lange taumelnden Riesenklub spürbar. Auch wenn dies Muslic reichlich wenig beeindruckt.

Die Tabelle sei ihm „komplett egal“, sagte der 43-Jährige bei Sky: „Wir sind eine Mannschaft, die sich in allen Phasen reinhaut. Defend until the end, das haben wir irgendwie im Blut.“

Schalke-Stars zahlen Muslic-Vertrauen zurück

Die Mannschaft haut sich auch und vor allem für Muslic rein - weil der seine Spieler schützt und stützt. Bestes Beispiel: Moussa Sylla. Der Stürmer wurde auf Schalke lange als „Asset“ zur Klubsanierung betrachtet und ist eigentlich nur noch da, weil niemand einen höheren Millionen-Ablösebetrag zahlen wollte.

Und obwohl Sylla seit dem 1. August nicht mehr getroffen hatte, brachte ihn Muslic auch in Hannover von Beginn an. Der Angreifer dankte per frühem Doppelpack (3./14.), der designierte Sylla-Nachfolger Christian Gomis (85.) traf zum Endstand.

Schalkes Aufschwung ist jedoch vor allem defensiv verankert. Der Klub stellt die beste Abwehr der Liga, kassierte nur fünf Gegentore in den ersten neun Spielen – letztmals gelang das in der Saison 1971/72.

Dies fußt auf einem Gerüst, das Muslic errichtet hat: Im Tor ist der einst aussichtslose Fall Loris Karius mittlerweile einer der besten Keeper der Liga, davor wirkt das Abwehrgebirge Nikola Katic als verlängerter Trainer-Arm, im Mittelfeld ist auf Ex-Kapitän Ron Schallenberg und davor auf Kapitän Kenan Karaman Verlass.

Und weil der selbstbewusste Muslic durchaus weiß, was er auf Schalke bewirkt, gestattete sich der königsblaue Revolutionär in Hannover dann doch einen kurzen persönlichen Gefühls-Genuss in der Kurve.

