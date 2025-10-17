Ausgerechnet Moussa Sylla: Furiose Schalker stürmen an die Spitze

SID 17.10.2025 • 20:33 Uhr Moussa Sylla durchbricht seine Torkrise und befeuert mit seinem frühen Doppelschlag die Schalker Aufstiegsträume. Hannover hingegen befindet sich weiter im Abwärtstrend.

Moussa Sylla trifft wieder - und hat Schalke 04 vorerst an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga geschossen.

Im Spitzenspiel bei Hannover 96 gewann das Team von Trainer Miron Muslic dank einer furiosen Anfangsphase und eines Doppelpacks seines Stürmers (3./14.) mit 3:0 (2:0) - und feierte damit bereits den siebten Saisonsieg im neunten Spiel. Die Niedersachsen dagegen befinden sich nach ihrem Traumstart weiter im Abwärtstrend.

2. Bundesliga: Sylla beendet Torflaute

687 Minuten hatte Sylla nach seinem bislang einzigen Saisontor am ersten Spieltag auf einen Treffer warten müssen und stand in der Kritik - und genoss dennoch stets das Vertrauen von Muslic. Entsprechend emotional jubelte der Nationalstürmer Malis über die Erlösung.

Christian Gomis (86.) sorgte für die Entscheidung. S04 bleibt mindestens bis Sonntag Tabellenführer, dann kann die SV Elversberg mit einem Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) wieder vorbeiziehen.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie vertraute Muslic auf seine Startelf vom 2:1 bei Arminia Bielefeld. Die Fans dürften vom Aufstieg träumen, „ich bleibe demütig und genieße leise den Moment“, hatte Kapitän Kenan Karaman vor dem Duell mit seinem Ex-Klub betont. Hannover wiederum wollte nach nur einem Sieg aus den letzten vier Spielen zurück in die Erfolgsspur.

Schalke und Hannover bieten Spektakel

Spektakel war vor 49.000 Zuschauern, darunter mehr als 10.000 Schalkern, ohnehin vorprogrammiert, keines der bisherigen 86 Duelle hatte torlos geendet. S04 presste hoch an, eroberte den Ball am gegnerischen Sechzehner - und Sylla vollendete mit einem feinen Schlenzer ins lange Eck. Beim 2:0 musste der 25-Jährige, der im Sommer schon mit einem Wechsel geliebäugelt hatte, nach einer Flanke am zweiten Pfosten nur noch einköpfen.

Hannover zeigte sich kurz geschockt, lief dann aber an. Zweimal landete der Ball sogar im Netz, sowohl Mustapha Bundu (16.) als auch Hayate Matsuda (34.) standen zuvor aber im Abseits.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber Pech, als Schiedsrichter Martin Petersen auch nach langer Ansicht der TV-Bilder nicht auf Handspiel von Schalkes Vitalie Becker und damit Elfmeter für 96 entschied.

