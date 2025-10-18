Dresdens Sieglos-Serie geht weiter

SID 18.10.2025 • 15:01 Uhr Dynamo Dresdens Negativserie geht weiter. Der Aufsteiger verspielt in Münster zwei Führungen.

Dynamo Dresden wartet in der 2. Fußball-Bundesliga seit sechs Spielen auf einen Sieg. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm musste sich trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 (1:0) bei Preußen Münster begnügen, verließ aber zumindest bis zum Sonntag die Abstiegszone.

{ "placeholderType": "MREC" }

Alexander Rossipal (23.) und Lars Bünning (71.) erzielten die Tore der Gäste. Münster kam durch Jorrit Hendrix (51.) und einem Eigentor von Bünning (85.) jeweils zum verdienten Ausgleich.

Bei Dresden sah zudem der kurz zuvor eingewechselte Stefan Kutschke die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit (90.+7).

2. Bundesliga: Münster schlägt zweimal zurück

Die Gastgeber begannen schwungvoll. Jano ter Horst (13.) und Lars Lokotsch (15.) boten sich Chancen zur frühen Führung. Diese gelang dann etwas überraschend den Sachsen. Rossipal zirkelte einen Freistoß sehenswert in den Winkel. Münster zeigte sich vom Rückstand unbeeindruckt, doch es mangelte den Preußen zunächst an Effizienz. Rico Preißinger (27.), Marvin Schulz (31.) und Lokotsch (34.) ließen noch in der ersten Halbzeit ihre Möglichkeiten ungenutzt.

{ "placeholderType": "MREC" }