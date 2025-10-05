Elversberg ballert sich an die Spitze

SID 05.10.2025 • 15:37 Uhr Die SV Elversberg gewinnt souverän in Magdeburg. Die formstarken Saarländer sind derzeit einfach nicht zu stoppen.

Die SV Elversberg mausert sich in der 2. Fußball-Bundesliga immer mehr zum großen Aufstiegsfavoriten. Die Saarländer, die im Sommer in der Relegation gescheitert waren, ballerten sich am achten Spieltag durch das 4:0 (2:0) beim krisengeplagten Schlusslicht 1. FC Magdeburg an die Spitze.

Bambasé Conté (23.), Tom Zimmerschied (45.), Otto Stange (74.) und Jarzinho Malanga (80.) trafen für die formstarken Elversberger, die aus den vergangenen sechs Partien fünf Siege und ein Unentschieden holten.

Der überforderte SCM kassierte dagegen die sechste Pleite in Folge. Die Luft für den neuen Trainer Markus Fiedler wird immer dünner.

„Wir dürfen auf keinen Fall anfangen zu träumen, das wäre kein guter Ratgeber“, sagte der Elversberger Sportvorstand Nils-Ole Book, der unter der Woche seinen Vertrag verlängert hat, kurz vor dem Anpfiff bei Sky. Sein Gegenüber musste sich zum Coach äußern. „Der Trainer ist das schwächste Glied in der Kette. Über ihn wird diskutiert, wenn die Ergebnisse nicht stimmen“, kommentierte Magdeburgs Sport-Geschäftsführer Otmar Schork die Situation Fiedlers: „Für mich sind aber die Inhalte wichtig. Die Einheit zwischen Trainer und Team ist da.“

Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Die größeren Möglichkeiten hatten zunächst die Gastgeber, aber auch die Elversberger waren mehrmals einem Treffer nahe. Conté traf schließlich mit dem Kopf, die Magdeburger Defensive machte dabei keine gute Figur. Nach dem Rückstand waren die Magdeburger völlig verunsichert. Elversberg vergab mehrere große Chancen, Zimmerschied erhöhte dann aber doch noch vor der Pause.