Schalke profitiert! Elversberg-Serie gerissen

SID 25.10.2025 • 15:00 Uhr Nach sieben Spielen ohne Niederlage verliert die SVE auf der Alm gegen Bielefeld. Schalke 04 ist neuer Tabellenführer in der 2. Bundesliga.

Die Erfolgsserie der SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga ist gerissen, die Tabellenführung weg.

Nach sieben Spielen ohne Niederlage mit 19 Punkten unterlagen die Saarländer bei Arminia Bielefeld 0:2 (0:2) und mussten Schalke 04 Rang eins überlassen. Die Königsblauen hatten am Freitag ein 1:0 gegen Darmstadt 98 vorgelegt.

Joel Grodowski (17.) und Florian Le Joncour per Eigentor (28.) trafen auf der Alm für die Ostwestfalen, die ihre Negativserie mit vier Pleiten beendeten.

Erste Elversberg-Pleite seit August

Elversberg begann dominant und bestimmte die Anfangsphase mit viel Ballbesitz. Doch Bielefeld setzte den ersten Wirkungstreffer. Nach einer Balleroberung vor dem eigenen Strafraum ging es schnell über Monju Momuluh nach vorne. Dessen Pass verwertete Grodowski zur überraschenden Führung.

Beim 2:0 half die Gästeabwehr besonders tatkräftig mit: Nach einer Hereingabe von Benjamin Boakye bugsierte Le Joncour den Ball ins eigene Tor. Elversberg hatte zwar weiterhin öfter den Ball, entwickelte aber keine Torgefahr.