Fortuna verliert auch bei Anfang-Debüt

SID 17.10.2025 • 20:30 Uhr Fortuna Düsseldorf verpasst auch unter dem neuen Trainer Markus Anfang den ersten Heimsieg der Saison. Bei seinem Debüt verliert der Zweitligist gegen Eintracht Braunschweig.

Markus Anfang hat ein verkorkstes Debüt als Trainer von Fortuna Düsseldorf erlebt. Die Fortuna kassierte beim 1:2 (0:2) gegen Eintracht Braunschweig schon die vierte Pleite im fünften Heimspiel der Zweitliga-Saison. Die Gäste beendeten dagegen eine Serie von vier Niederlagen in Folge.

{ "placeholderType": "MREC" }

Christian Conteh (25.) erzielte zunächst das 1000. Tor der Braunschweiger Zweitliga-Geschichte, Max Marie (39.) erhöhte noch vor der Pause. Düsseldorfs Kenneth Schmidt (65.) gelang nur noch der Anschluss.

Anfangs Forderung an die Mannschaft

Durch den Dreier zog die Eintracht nicht nur in der Tabelle an den Hausherren vorbei, sondern verschaffte auch dem im Sommer geholten Trainer Heiner Backhaus ein wichtiges Erfolgserlebnis.

„Mut und Überzeugung“ hatte Anfang, der als Spieler vier Jahre lang das Fortuna-Trikot getragen hatte und nun die Nachfolge von Daniel Thioune antrat, vor dem Spiel von seiner Mannschaft gefordert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fortuna drängt auf den Ausgleich

Doch davon war vor der Pause nicht viel zu sehen. Düsseldorf wirkte verunsichert und leistete sich viele Ballverluste, nach 45 Minuten gab es Pfiffe von den Rängen.