Hannover: Kind nach Operationen "auf einem sehr guten Weg"

SID 17.10.2025 • 12:01 Uhr Die beiden Eingriffe bei dem Unternehmer sind "erfolgreich verlaufen".

Aufsichtsrats-Boss Martin Kind (81) vom Zweitligisten Hannover 96 befindet sich nach zwei Operationen „auf einem sehr guten Weg der Genesung“.

Das teilte der Unternehmer mit, nachdem er sich einer „neurochirurgischen Operation“ sowie „einer herzchirurgischen Behandlung“ unterziehen musste. „Beide Eingriffe sind erfolgreich verlaufen“, hieß es weiter.

„Ich bin derzeit weitgehend beschwerdefrei und folge der Empfehlung meiner Ärzte, eine Rehabilitationsmaßnahme wahrzunehmen, um meine volle Belastungsfähigkeit schrittweise wiederzuerlangen“, sagte Kind: „In die täglichen Geschäfte bei Hannover 96 bin ich seit der Entlassung aus dem Krankenhaus wieder laufend eingebunden.“