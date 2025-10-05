Debütant trifft und bringt Hannover ins Stolpern

SID 05.10.2025 • 15:39 Uhr Hannover 96 gibt in Franken zweimal eine Führung aus der Hand. Ein Profidebütant vermiest den Niedersachsen spät die Show.

Später Rückschlag für den Aufstiegskandidaten: Hannover 96 ist nach einem 2:2 (1:1) gegen Greuther Fürth in der 2. Bundesliga gestolpert und von den Spitzenrängen in der Tabelle verdrängt worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Profidebütant David Abrangao erzielte den späten Ausgleich und sorgte für Jubelstimmung bei den Franken. Zuvor trafen Benjamin Källmann (6.) und Hayate Matsuda (61.) für das Team von Christian Titz. Noel Futkeu (24.) erzielte den ersten Fürther Treffer. Das Kleeblatt bleibt durch das Remis im unteren Tabellenmittelfeld.

Der Favorit aus Hannover fand besser in die Partie und schnürte die Gastgeber in der eigenen Hälfte ein - Källmans Treffer aus kurzer Distanz war die logische Folge. Die Fürther kamen durch Futkeu, der im Eins gegen Eins gegen 96-Keeper Nahuel Noll die Ruhe bewahrte, zum glücklichen Ausgleich - anschließend agierte das Kleeblatt auf Augenhöhe.