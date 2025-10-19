Hattrick von Ebnoutalib: Elversberg zurück an der Spitze

SID 19.10.2025 • 15:27 Uhr Der Fußball-Zweitligist besiegt Fürth deutlich und schiebt sich zurück auf Platz eins, nachdem Schalke am Freitag die Spitze übernommen hatte.

Die SV Elversberg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga in der Erfolgsspur und hat am Sonntag die Tabellenspitze zurückerobert.

Die Saarländer fertigten die SpVgg Greuther Fürth am neunten Spieltag mit 6:0 (1:0) ab und kletterten durch den vierten Sieg nacheinander wieder auf Platz eins, nachdem Schalke 04 am Freitag mit dem 3:0 bei Hannover 96 die SVE vorübergehend von der Spitzenposition verdrängt hatte.

Bambase Conte (27.), Younes Ebnoutalib mit einem Hattrick (48., 56., 80.), Jason Ceka (85.) und Florian Le Joncour (90.+3) sorgten mit ihren Treffern für den hochverdienten Sieg der Elversberger, die seit insgesamt sieben Spielen ungeschlagen sind. Fürth hingegen bleibt nach der fünften Saisonniederlage im grauen Tabellenmittelfeld.

Elversberg wischt alle Zweifel beiseite

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase an der Kaiserlinde kamen die Hausherren immer besser in die Partie und verzeichneten erste Torannäherungen. Nach knapp einer halben Stunde war es Conte, der nach einem Doppelpass mit Lasse Günther mit einem Schuss aus vollem Lauf die Führung besorgte.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde der vermeintlich zweite Treffer der Elversberger wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.