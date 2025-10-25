Bayern-Leihgabe rettet Hertha

SID 25.10.2025 • 22:34 Uhr Ein Last-Minute-Tor beschert Hertha BSC den zweiten Heimsieg in Folge.

Hertha BSC hat das Duell der Enttäuschten gewonnen. Die Berliner besiegten Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga durch ein spätes Tor mit 1:0 (0:0) und feierten den zweiten Heimsieg in Folge. Der eingewechselte Maurice Krattenmacher traf in der Nachspielzeit (90.+6) sehenswert, die Hertha hinkt ihren Ansprüchen aber weiter hinterher.

Für Düsseldorf war es die dritte Niederlage in Folge und die zweite unter dem neuen Trainer Markus Anfang. Mit zehn Punkten aus zehn Spielen liegt die Fortuna nur auf Platz 13.

Düsseldorf erwischt besseren Start

Die Gäste erwischten den besseren Start und waren zunächst dominant. Einen Kopfball von Tim Oberdorf parierte Herthas Torhüter Tjark Ernst stark (13.), nach der anschließenden Ecke schoss Jesper Daland völlig freistehend aus kurzer Distanz über das Tor.

Die Berliner leisteten sich viele einfache Ballverluste und bekamen zunächst überhaupt keinen Zugriff. Christian Rasmussen (17.) und Danny Schmidt (19.) ließen weitere Gelegenheiten der Düsseldorfer ungenutzt.

Die Gastgeber kamen vor 43.841 Zuschauern nach 20 Minuten etwas besser ins Spiel, gefährlich wurde die Hertha aber erst einmal nicht. Anders die Fortuna: Emmanuel Iyoha vergab aber per Kopf (36.). Zwei Minuten später sendeten auch die Berliner mit einem Schuss des 16-jährigen Kennet Eichhorn ans Außennetz ein erstes offensives Lebenszeichen.

Bayern-Leihgabe Krattenmacher sorgt für Entscheidung

Nach dem Wechsel hatte das Team von Trainer Stefan Leitl zwar mehr Ballbesitz, es mangelte zunächst aber an Tempo und Präzision. Immerhin standen die Gastgeber nun defensiv stabiler.

Der eingewechselte Jon Dagur Thorsteinsson hatte dann die große Chance zur Führung der immer stärker werdenden Berliner, der freistehende Isländer traf aus kurzer Distanz den Ball aber nicht richtig (69.).