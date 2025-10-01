Kein Gladbach-Wechsel: Book verlängert in Elversberg

SID 01.10.2025 • 15:15 Uhr Nils-Ole Book von der SV Elversberg wurde zuletzt als Nachfolgekandidat für Roland Virkus bei Borussia Mönchengladbach gehandelt. Doch es kommt anders.

Der zuletzt mit Erstligist Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebrachte Nils-Ole Book bleibt weiter Sport-Vorstand des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Wie die Saarländer mitteilten, verlängerte der 39-Jährige seinen Vertrag vorzeitig.

Über die Laufzeit machte die SVE keine Angaben. Nach dem Rücktritt von Roland Virkus war Book medial als Topkandidat für die Nachfolge des Sport-Geschäftsführers der Gladbacher gehandelt worden.

„Wir haben bei der SV Elversberg in den vergangenen Jahren gemeinsam etwas aufgebaut, worauf wir stolz sein können“, sagte Book: „Wir haben unvergessliche Erfolge und Meilensteine gefeiert, aber auch große Herausforderungen gemeistert. Es ist eine Verbundenheit entstanden und gegenseitiges Vertrauen gewachsen, was ich sehr schätze und was für mich Voraussetzung für eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft ist.“

Der gebürtige Beckumer arbeitet seit acht Jahren für die Saarländer und prägte die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte entscheidend mit. Er wolle „die Zukunft“ des Vereins „weiter gestalten“, betonte Book.

