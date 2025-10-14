Lob für Ex-Klub Schalke: "Der Trainer tut ihnen unheimlich gut“

Luca Utz 14.10.2025 • 22:08 Uhr Nach einer Saison zum Vergessen surft der FC Schalke 04 im deutschen Unterhaus auf der Erfolgswelle. Auch Ex-Spieler Bastian Oczipka blickt positiv auf die Entwicklungen bei Königsblau.

Ex-Schalker Bastian Oczipka hat sich im Rahmen der Übertragung der Icon League (LIVE im TV auf SPORT1) zum guten Saisonstart seines Ex-Klubs Schalke 04 geäußert.

„Es geht in die richtige Richtung. Der Trainer tut ihnen unheimlich gut, dass sie diese Arbeiter-Mentalität wieder gefunden haben“, lobte der 36-Jährige die Entwicklung unter dem neuen Trainer Miron Muslic am SPORT1-Mikrofon.

Schalke-Entwicklung? „Erster Schritt ist gemacht:“

Obwohl die Königsblauen aktuell in der 2. Bundesliga mit Rang zwei einen direkten Aufstiegsplatz belegen, sieht Oczipka jedoch noch Verbesserungspotenzial. „Spielerisch müssen sie sich noch ein wenig weiterentwickeln. Der erste Schritt in die richtige Richtung ist gemacht“, führte er aus.

Der Ex-Profi, der aktuell in der Icon League für das Team von Simon Terodde und Wolff Fuss The Pack FC aufläuft, stand zwischen 2017 und 2021 für Schalke auf dem Platz und erlebte unter anderem den Abstieg in der Saison 2020/21 mit.

Schalke legt überragenden Saisonstart hin

Schalke hat nach einer zurückliegenden Saison zum Vergessen einen überraschend starken Saisonstart hingelegt. Die Knappen liegen hinter Elversberg mit 18 Punkten nach acht Spieltagen auf Tabellenplatz zwei.