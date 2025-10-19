Nach Fiedler-Entlassung: Magdeburg punktet in Darmstadt

SID 19.10.2025 • 15:24 Uhr Der 1. FC Magdeburg überzeugt unter Interimstrainer Petrik Sander im Abstiegskampf der 2. Bundesliga.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Markus Fiedler gepunktet. Beim 0:0 bei Darmstadt 98 erkämpften sich die von Interimscoach Petrik Sander betreuten Magdeburger am Sonntag mit etwas Glück und viel Einsatz einen Zähler. Mit insgesamt nur vier Punkten aus neun Spielen ist der FCM allerdings weiter das Liga-Schlusslicht. Darmstadt bleibt auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Die Gastgeber beendeten die Partie nach Gelb-Rot gegen Sergio López (82.) in Unterzahl.

Sport-Geschäftsführer Otmar Schork sprach Sander vor dem Anpfiff das Vertrauen aus. Man habe „keinen Schnellschuss“ machen wollen, sei gleichzeitig momentan aber auf der Trainersuche. Fiedler war in der Länderspielpause nach nur acht Saisonspielen von seinen Aufgaben entbunden worden.

U23-Trainer Sander wollte sich nicht zu einer möglichen dauerhaften Anstellung in der 2. Liga äußern. „Es geht nicht um mich. Es geht um die Mannschaft und den Verein. Wir müssen sehen, dass wir diese Negativspirale durchbrechen“, sagte der 64-Jährige am Sky-Mikrofon.