Nürnberg gewinnt Kloses „Endspiel“ in Düsseldorf

SID 03.10.2025 • 20:32 Uhr Der Club setzt sich in einem wilden Spiel bei der Fortuna durch - und nimmt damit Druck von den Schultern des 2014er-Weltmeisters.

Der kriselnde Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat das mögliche „Endspiel“ für Miroslav Klose bei Fortuna Düsseldorf gewonnen und so Druck von den Schultern des Club-Trainers genommen. Die Mannschaft des 2014er-Weltmeisters setzte sich am Freitagabend mit 3:2 (1:0) bei den Rheinländern durch. Dank des erst zweiten Saisonsieges verließen die Nürnberger den Relegationsplatz 16.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Treffer von Rafael Lubach (28.), Julian Justvan (80., Handelfmeter) und Finn Becker (85.) ließen die Gäste jubeln. Bei der Fortuna, für die Anouar El Azzouzi (67.) und Christian Rasmussen (83.) die ersten Heimtore der Saison erzielten, wird dagegen die Luft für Coach Daniel Thioune wieder dünner. Hatten die Düsseldorfer noch am vergangenen Wochenende durch das umkämpfte 1:0 beim VfL Bochum einen Befreiungsschlag gelandet, liegen sie nach der nun vierten Niederlage schon deutlich hinter den anvisierten Aufstiegsplätzen zurück.

„Endspiel habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es kurz vor zwölf ist“, hatte Klose vor der richtungsweisenden Begegnung am Sky-Mikrofon betont: „Wir müssen punkten. Wir wissen, dass das ein Ergebnissport ist.“

In Düsseldorf plätscherte die Begegnung in den ersten 20 Minuten vor sich hin, zwingende Torchancen blieben Mangelware. Umso überraschender fiel dann die Führung für die Gäste: Bei einem Konter des Clubs agierte die Abwehr der Fortuna chaotisch, Lubach traf mit einem wuchtigen Linksschuss.

{ "placeholderType": "MREC" }