Paderborn historisch: Sechster Sieg in Serie

SID 25.10.2025 • 15:01 Uhr Der SC Paderborn klettert auf Rang zwei der 2. Liga.

Der SC Paderborn hat seine Siegesserie fortgesetzt und ist nach dem historischen sechsten Dreier in Folge auf den zweiten Platz der 2. Fußball-Bundesliga geklettert.

Die Ostwestfalen gewannen am zehnten Spieltag nach Rückstand 2:1 (1:1) beim Aufsteiger Dynamo Dresden. Sechs Siege in Folge waren dem SCP zuvor noch nie gelungen.

Filip Bilbija per Handelfmeter (45.+2) und Mika Baur (65.) trafen für Paderborn. Christoph Daferner war per Foulelfmeter (26.) für Dresden erfolgreich.

Paderborn dreht Spiel in Dresden

In der ersten Hälfte kam wenig von Paderborn, die starke Defensive der Gastgeber hatte das Geschehen im Griff. Die Führung der Dresdner war nicht unverdient, weil die Sachsen mehr Gefahr als die Gäste ausstrahlten. Der Ausgleich in der Nachspielzeit war schmeichelhaft für den SCP.