Paderborn springt auf Platz eins

SID 03.10.2025 • 20:29 Uhr Die Ostwestfalen bejubeln in Braunschweig ihren vierten Sieg in Serie - dank eines ganz frühen und ganz späten Treffers.

Der SC Paderborn hat in der 2. Bundesliga vorerst die Tabellenführung übernommen. Mit dem 2:1 (1:0) bei Eintracht Braunschweig feierten die Ostwestfalen den vierten Sieg in Serie und kletterten zum Auftakt des 8. Spieltags mit 17 Punkten von Rang fünf auf eins. Der Braunschweiger Absturz geht nach der vierten Niederlage in Serie dagegen weiter.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir müssen ready sein für direktes Spiel“, forderte SCP-Trainer Ralf Kettemann vor dem Anpfiff bei Sky. Und diese Forderung setzte seine Mannschaft sofort um. Einige der 21.349 Zuschauer im Eintracht-Stadion waren noch nicht auf ihren Plätzen, als Filip Bilbija den Favoriten nach einer mustergültigen Flanke von Sebastian Klaas bereits nach 30 Sekunden per Kopfball in Führung brachte.

Marino schießt Paderborn zur Tabellenführung

Die im Vergleich zum 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern unveränderte Gäste-Elf agierte anschließend dominant im Ballbesitz, vielversprechende Chancen waren jedoch lange Mangelware - bis der US-Amerikaner Santiago Castaneda zum vermeintlichen 2:0 einköpfte, doch Mitspieler Steffen Tigges leicht im aktiven Abseits stand (52.).

So blieb das Spiel offen, Levente Szabó (86.) erzielte den Ausgleich - doch Paderborns Joker Stefano Marino traf nur 124 Sekunden später zum Auswärtssieg (88.).

{ "placeholderType": "MREC" }