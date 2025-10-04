Dresden holt bei Spektakel Last-Minute-Punkt

SID 04.10.2025 • 22:28 Uhr Dynamo Dresden erkämpft sich gegen den Karlsruher SC einen Punkt in letzter Sekunde. Der KSC muss sich in einem wilden Spiel an der Elbe mit einem Punkt zufrieden geben.

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Sprung auf den Relegationsplatz drei verpasst. Die Mannschaft von Christian Eichner kam am Samstagabend bei Aufsteiger Dynamo Dresden wegen eines späten Gegentreffers nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus.

Mit einem Sieg hätte der ambitionierte KSC nach Punkten mit Spitzenreiter Darmstadt 98 und Verfolger SC Paderborn gleichgezogen.

Marcel Beifus (11.), Lilian Egloff (39.) und Fabian Schleusener (61.) trafen für die Gäste, für Dynamo waren Nils Fröling (8.), Christoph Daferner (52.) und in der Schlussphase Jakob Lemmer (90.+1) erfolgreich.

Die Dresdner blieben damit aber auch im fünften Ligaspiel in Serie ohne Sieg, am Sonntag droht nun sogar der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz.

2. Bundesliga: Dresden und Karlsruhe liefern sich Spektakel

In einer wilden Anfangsphase sorgte Fröling für die frühe Führung für Dresden. Die Freude beim euphorisierten Dynamo-Anhang währte aber nicht lange, schon drei Minuten später traf Karlsruhes Innenverteidiger Beifus mit dem Kopf. In der Folge dominierte der KSC, vergab aber zunächst reihenweise gute Möglichkeiten - bis Egloff die Gäste kurz vor der Pause mit dem 2:1 belohnte.