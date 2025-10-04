Dresden holt bei Spektakel Last-Minute-Punkt

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Sprung auf den Relegationsplatz drei verpasst. Die Mannschaft von Christian Eichner kam am Samstagabend bei Aufsteiger Dynamo Dresden wegen eines späten Gegentreffers nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus.
Last-Minute-Punkt für Dresden
Mit einem Sieg hätte der ambitionierte KSC nach Punkten mit Spitzenreiter Darmstadt 98 und Verfolger SC Paderborn gleichgezogen.
Marcel Beifus (11.), Lilian Egloff (39.) und Fabian Schleusener (61.) trafen für die Gäste, für Dynamo waren Nils Fröling (8.), Christoph Daferner (52.) und in der Schlussphase Jakob Lemmer (90.+1) erfolgreich.
Die Dresdner blieben damit aber auch im fünften Ligaspiel in Serie ohne Sieg, am Sonntag droht nun sogar der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz.
2. Bundesliga: Dresden und Karlsruhe liefern sich Spektakel
In einer wilden Anfangsphase sorgte Fröling für die frühe Führung für Dresden. Die Freude beim euphorisierten Dynamo-Anhang währte aber nicht lange, schon drei Minuten später traf Karlsruhes Innenverteidiger Beifus mit dem Kopf. In der Folge dominierte der KSC, vergab aber zunächst reihenweise gute Möglichkeiten - bis Egloff die Gäste kurz vor der Pause mit dem 2:1 belohnte.
Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch. Den Ausgleich durch Daferner konterte Schleusener auf spektakuläre Art und Weise. Dresden drückte vor 31.611 Fans auf den erneuten Ausgleich, der eingewechselte Dominik Kother vergab aber aus bester Position (68.). Dann traf Lemmer mit einem Schuss aus der Drehung.