Schalke begeistert Tönnies: "Erinnern mich an die Eurofighter"

Der langjährige Aufsichtsratschef Clemens Tönnies fühlt sich an glorreiche Zeiten erinnert. Ist sogar der Aufstieg drin?

Der Aufschwung des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 begeistert auch seinen langjährigen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies.

„Ich will jetzt nicht überziehen, aber sie erinnern mich an die Eurofighter“, sagte der 69-Jährige im ZDF-Format „Bolzplatz“ und spielte damit auf die Schalker Mannschaft an, die 1997 sensationell den UEFA-Pokal gewann.

Clemens adelt Sportvorstand Baumann

Trainer Miron Muslic habe „keiner auf dem Schirm“ gehabt. „Ich glaube kaum einer hat ihn gekannt, und umso bemerkenswerter ist es, dass er die Truppe erreicht und aus dieser Truppe ein Team gemacht hat, das füreinander malocht und den Sieg will“, sagte Tönnies, der von 2001 bis 2020 der starke Mann auf Schalke war.

Auch dem neuen Sportvorstand Frank Baumann schrieb Tönnies eine hohe Bedeutung zu, der langjährige Bremer Profi sei „der Schlüssel“ und „Vater des Erfolges. Jetzt kommt jemand, der Fußball endlich versteht, der Fußball begriffen hat und der kommt nun aus diesem ruhigen Werder-Umfeld in diesen Hexenkessel hier hinein – und das hat er sehr, sehr gut gemacht“, so Tönnies.