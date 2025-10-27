Kompany und Schalke: "Eines der besten Gespräche"

Niklas Senger 27.10.2025 • 23:05 Uhr Vincent Kompany wäre beinahe schon vor seinem Amtsantritt beim FC Bayern München in der Bundesliga gelandet. Ein Deal mit dem FC Schalke 04 kam jedoch nicht zustande.

Vincent Kompany und der FC Bayern München, schnell entwickelte sich die Zusammenarbeit zu einer echten Erfolgsgeschichte. Auf die deutsche Meisterschaft im ersten Jahr des Trainers folgten in dieser Saison 13 Siege in 13 Pflichtspielen, ein europäischer Rekord.

In der vergangenen Woche verlängerte der Rekordmeister den Vertrag des Erfolgstrainers folglich vorzeitig. Wie Rouven Schröder, neuer Sportchef bei Borussia Mönchengladbach, nun bestätigt, wäre der Karriereweg von Kompany jedoch beinahe anders verlaufen.

Kompany auf Schalke? „Eines der besten Gespräche“

Während Schröders Zeit als Sportdirektor des FC Schalke 04 hatte sich Kompany, der damals Trainer beim belgischen Klub RSC Anderlecht war (2020-22), auch bei den Knappen vorgestellt. „Als er in Anderlecht war und wir auf Schalke für die Bundesliga einen Trainer gesucht haben, hat es mich einfach gereizt, mit so einem tollen Spieler zu sprechen. Er war ja auch Manchester-City-Kapitän“, erklärte Schröder bei Sky90 - die Fußballdebatte.

Weiter erinnerte sich Schröder: „Das war mit eines der besten Gespräche, die man mit einem Trainer haben kann. Ein junger, aufstrebender Trainer. Die Tür geht auf, der ist riesengroß und super vorbereitet.“

Bei einem Treffen mit den Verantwortlichen des S04 habe Kompany „dargelegt, was ihn beschäftigt und was er machen möchte“. Durch seinen Auftritt hinterließ der Belgier einen positiven Eindruck bei den Verantwortlichen: „Da sitzt einer, der mit Leidenschaft Fußball spielt, trainiert, vorangeht. Dann noch diese Mehrsprachigkeit. Da hast du was gespürt.“

Finanzielle Mittel verhindern Kompany-Coup auf Schalke

Dennoch kam es anschließend weder zu einem weiteren Treffen der beiden Parteien noch zu einer Verpflichtung des heutigen Bayern-Trainers. „Es war im Endeffekt aufgrund seines großen Staffs. Wir haben dann auch nicht weiter gesprochen. Es wurde relativ schnell klar, dass es finanziell nicht machbar war“, sagte Schröder mit Blick auf die finanziell angespannte Situation auf Schalke: „Es hat einfach nicht ins Budget gepasst. Da waren damals auch mehrere Klubs an ihm dran. Ob wir den Zuschlag dann bekommen hätten, ist unklar.“

Stattdessen zog es Kompany nach England, wo er mit dem FC Burnley in die Premier League aufstieg und ein Jahr später wieder abstieg. 2024 wechselte der Belgier schließlich nach München. „Man merkt, wenn man mit ihm spricht, wie glücklich er bei Bayern ist. Er wertschätzt auch, dass die Bayern ihm die Chance gegeben haben“, meinte Schröder.

Schalke hingegen gab im Sommer 2022 schließlich die Verpflichtung von Frank Kramer bekannt, der sein Amt nach nur zwölf Spielen und durchschnittlich 0,75 Punkten wieder abtreten musste.