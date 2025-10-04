Spitzenreiter Darmstadt in Kiel gestoppt

SID 04.10.2025 • 15:10 Uhr Der Erfolgslauf der Lilien endet im hohen Norden mit einem Remis beim Bundesliga-Absteiger. Trotzdem steht Darmstadt wieder an der Spitze der Liga.

Trotz gerissener Siegesserie bleibt Darmstadt 98 vorerst Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt kam nach zuletzt drei Erfolgen nacheinander bei Holstein Kiel nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Dennoch schoben sich die Lillien dank der besseren Tordifferenz mit 17 Zählern am punktgleichen SC Paderborn vorbei auf Rang eins. Die Störche (10) liegen weiter im Mittelfeld der Tabelle.

Darmstadt: Top-Torjäger trifft erneut

Darmstadts Torjäger Isac Lidberg (54.) traf auch im fünften Spiel in Serie und schraubte seine Ausbeute auf bereits acht Saisontore. David Zec (66.) glich nach der Pause für den Bundesliga-Absteiger aus Kiel (10) aus, der im Mittelfeld der Tabelle festhängt.

Die Gäste mussten früh wechseln, für den am Knie verletzten Fabian Nürnberger kam Leon Klassen (5.) zum Zuge. An der Führung schnupperten in der Folge vor allem die aktiveren Kieler, doch Kapitän Steven Skrzybski (19.) scheiterte aus kurzer Distanz an Darmstadts stark reagierendem Torhüter Marcel Schuhen.

