Spitzenreiter Darmstadt in Kiel gestoppt

Trotz gerissener Siegesserie bleibt Darmstadt 98 vorerst Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt kam nach zuletzt drei Erfolgen nacheinander bei Holstein Kiel nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.
Darmstadt wieder an der Spitze
Dennoch schoben sich die Lillien dank der besseren Tordifferenz mit 17 Zählern am punktgleichen SC Paderborn vorbei auf Rang eins. Die Störche (10) liegen weiter im Mittelfeld der Tabelle.
Darmstadt: Top-Torjäger trifft erneut
Darmstadts Torjäger Isac Lidberg (54.) traf auch im fünften Spiel in Serie und schraubte seine Ausbeute auf bereits acht Saisontore. David Zec (66.) glich nach der Pause für den Bundesliga-Absteiger aus Kiel (10) aus, der im Mittelfeld der Tabelle festhängt.
Die Gäste mussten früh wechseln, für den am Knie verletzten Fabian Nürnberger kam Leon Klassen (5.) zum Zuge. An der Führung schnupperten in der Folge vor allem die aktiveren Kieler, doch Kapitän Steven Skrzybski (19.) scheiterte aus kurzer Distanz an Darmstadts stark reagierendem Torhüter Marcel Schuhen.
Nach der Pause blieben die Störche am Drücker, doch der Treffer fiel auf der Gegenseite. Mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze ließ Lidberg die Gäste jubeln. Doch die Gastgeber zeigten sich vom Rückstand unbeeindruckt, auch Zec traf sehenswert aus der Distanz.