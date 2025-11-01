1. FC Nürnberg: Vereinsikone kehrt zurück

SPORT1 20.11.2025 • 11:41 Uhr Freude beim 1. FC Nürnberg. Ex-Stürmer Marek Mintal kehrt in neuer Funktion zu den Franken zurück.

Personelle Neuigkeit beim 1. FC Nürnberg. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Marek Mintal kehrt ab Januar als Stürmertrainer zu den Franken zurück. Das gab Joti Chatzialexiou, seines Zeichens Vorstand Sport, zum Abschluss seines Berichts bei der Jahreshauptversammlung bekannt.

Demnach soll Mintal im individuellen Training mit Spielern aus dem FCN-Perspektivkader sowie Stürmern und weiteren Offensivspielern aus diversen Teams des Club-Nachwuchses zusammenarbeiten.

Des Weiteren wird der 48-Jährige repräsentative Aufgaben wahrnehmen und den Verein bei unterschiedlichen Anlässen vertreten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Marek von einer Rückkehr zum FCN überzeugen konnten. Jeder weiß, wie groß seine Expertise in der Offensive ist. Daher freuen wir uns sehr, dass er unsere Talente künftig formen und sie auf ihrem Weg begleiten wird“, erklärte Chatzialexiou.

Wiesinger freut sich auf Mintal

Freude herrschte auch bei Nachwuchsleiter Michael Wiesinger. „Marek passt mit seiner Mentalität perfekt in unser bestehendes Team. Aufgrund seiner Erfahrung kann er zusätzliche sowie neue Impulse setzen und unsere Jungs dadurch noch detaillierter coachen“, wird er in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Bei Ex-Stürmer Mintal selbst ist die Begeisterung ob der neuen Aufgabe groß. „Als die Anfrage kam, war schnell klar, dass das eine Rolle ist, mit der ich mich identifiziere und in der ich aufgehe. Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen sowie meine neue Aufgabe im Club-Nachwuchs.“