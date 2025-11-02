2. Bundesliga: Epische Lautern-Choreo sorgt für Gänsehaut

Das Topspiel in der 2. Bundesliga hat bei den Zuschauern schon vor Anpfiff für Gänsehaut gesorgt. Denn die Fans des 1. FC Kaiserslautern zeigten gegen Hertha BSC eine Choreographie im gesamten Stadion.
Epische Choreo sorgt für Gänsehaut
Kommentator Marco Hagemann sagte bei RTL: „Ohne Worte, was grade hier los ist. Das ist absolute Gänsehaut-Atmosphäre. Das ist eine unglaubliche Choreographie.“
Epische Lautern-Choreographie gegen Hertha
Jeder Zuschauer schwenkte eine rot-weiße Flagge. Zudem wurden riesige Bilder in der gesamten Arena hochgezogen.
Der Verein wurde am 2. Juni 125 Jahre alt. Doch bisher wurde noch nicht riesig gefeiert.
Das Fanbündnis FCK, verantwortlich für die Aktion, verkündete vor dem Spiel: “Warum erst jetzt? Weil wir aufgrund des Geburtstags mitten in der Sommerpause auf einen würdigen Rahmen gewartet haben - und der ist heute.“
Die Zuschauer hatten für die epische Choreographie einige Vorgaben. Sie sollten mindestens 30 Minuten vor Anpfiff am Platz sein und sich die verteilten Infozettel mit den Anweisungen durchlesen.