2. Bundesliga: Epische Lautern-Choreo sorgt für Gänsehaut

Vincent Wuttke 08.11.2025 • 21:19 Uhr Vor dem Zweitliga-Topspiel in Kaiserslautern gibt es eine gigantische Choreografie auf dem Betzenberg. Das hat einen besonderen Hintergrund.

Das Topspiel in der 2. Bundesliga hat bei den Zuschauern schon vor Anpfiff für Gänsehaut gesorgt. Denn die Fans des 1. FC Kaiserslautern zeigten gegen Hertha BSC eine Choreographie im gesamten Stadion.

Kommentator Marco Hagemann sagte bei RTL: „Ohne Worte, was grade hier los ist. Das ist absolute Gänsehaut-Atmosphäre. Das ist eine unglaubliche Choreographie.“

Epische Lautern-Choreographie gegen Hertha

Jeder Zuschauer schwenkte eine rot-weiße Flagge. Zudem wurden riesige Bilder in der gesamten Arena hochgezogen.

Der Verein wurde am 2. Juni 125 Jahre alt. Doch bisher wurde noch nicht riesig gefeiert.

Das Fanbündnis FCK, verantwortlich für die Aktion, verkündete vor dem Spiel: “Warum erst jetzt? Weil wir aufgrund des Geburtstags mitten in der Sommerpause auf einen würdigen Rahmen gewartet haben - und der ist heute.“