Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

2. Bundesliga: Epische Lautern-Choreo sorgt für Gänsehaut

Epische Choreo sorgt für Gänsehaut

Vor dem Zweitliga-Topspiel in Kaiserslautern gibt es eine gigantische Choreografie auf dem Betzenberg. Das hat einen besonderen Hintergrund.
Das Jubiläumstrikot des 1. FC Kaiserslautern ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch ein richtiger Kassenschlager. Ein Detail stört einige Fans trotzdem.
Vincent Wuttke
Vor dem Zweitliga-Topspiel in Kaiserslautern gibt es eine gigantische Choreografie auf dem Betzenberg. Das hat einen besonderen Hintergrund.

Das Topspiel in der 2. Bundesliga hat bei den Zuschauern schon vor Anpfiff für Gänsehaut gesorgt. Denn die Fans des 1. FC Kaiserslautern zeigten gegen Hertha BSC eine Choreographie im gesamten Stadion.

Kommentator Marco Hagemann sagte bei RTL: „Ohne Worte, was grade hier los ist. Das ist absolute Gänsehaut-Atmosphäre. Das ist eine unglaubliche Choreographie.“

Epische Lautern-Choreographie gegen Hertha

Jeder Zuschauer schwenkte eine rot-weiße Flagge. Zudem wurden riesige Bilder in der gesamten Arena hochgezogen.

Der Verein wurde am 2. Juni 125 Jahre alt. Doch bisher wurde noch nicht riesig gefeiert.

Das Fanbündnis FCK, verantwortlich für die Aktion, verkündete vor dem Spiel: “Warum erst jetzt? Weil wir aufgrund des Geburtstags mitten in der Sommerpause auf einen würdigen Rahmen gewartet haben - und der ist heute.“

Die Zuschauer hatten für die epische Choreographie einige Vorgaben. Sie sollten mindestens 30 Minuten vor Anpfiff am Platz sein und sich die verteilten Infozettel mit den Anweisungen durchlesen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite