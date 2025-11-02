2. Bundesliga heute: Bielefeld - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.11.2025 • 10:00 Uhr Arminia Bielefeld empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 8. November 2025 empfängt der DSC Arminia Bielefeld den Karlsruher SC zum 13-Uhr-Duell in der SchücoArena. Das Trainerduell lautet Michél Kniat gegen Christian Eichner, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Patrick Schwengers.

Blickt man auf die direkte Zweitliga-Bilanz, wartet die Arminia seit Dezember 2015 auf einen Erfolg gegen den KSC: Seit dem 2:1 vor fast zehn Jahren blieb Bielefeld siebenmal in Folge sieglos (vier Remis, drei Niederlagen).

Die Ostwestfalen holten aus den letzten sechs Zweitliga-Spielen nur einen Sieg (ein Remis, vier Niederlagen), feierten diesen allerdings im jüngsten Heimauftritt gegen die SV Elversberg (2:0). Ein weiterer Dreier vor eigenem Publikum wäre der erste Heim-Doppelpack im Unterhaus seit dem Wiederaufstieg sowie wettbewerbsübergreifend der 13. Erfolg im Kalenderjahr – eine Marke, die Bielefeld zuletzt 1985 toppte.

Karlsruhe reist mit 21 Punkten nach elf Partien an und spielt seine drittbeste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte (nach 2006/07 und 1983/84 mit je 27 Zählern). Zuletzt gelangen den Badenern erstmals in dieser Spielzeit zwei Siege in Serie, drei am Stück schaffte der KSC letztmals im August/September 2024.

Schleusener jagt Rekord, Momuluh glänzt in Serie

39 Treffer fielen bereits in Partien mit Bielefelder Beteiligung – Ligahöchstwert. Der DSC präsentiert dabei die beste Chancenverwertung der 2. Liga (15,1 Prozent): 21 Tore resultieren aus 16,9 Expected Goals. Ein Garant ist Monju Momuluh, der in jedem seiner letzten drei Einsätze direkt an einem Treffer beteiligt war (ein Tor, zwei Assists) und als erster Arminia-Profi seit Datenerfassung der Liga in vier Spielen nacheinander scoren könnte.

Auf Karlsruher Seite hat Fabian Schleusener mit seinem sechsten Saisontor bereits seine Vorjahresausbeute eingestellt. Gelingt ihm auch in Bielefeld ein Treffer, wäre er nach Philipp Hofmann (2022) erst der fünfte KSC-Spieler im neuen Jahrtausend mit Toren in fünf Zweitliga-Spielen am Stück.

Pressing-Duelle und Standardgefahr

Arminia Bielefeld führt die Liga mit 147 Pressingsequenzen (13,3 pro Spiel) an, während der Karlsruher SC 130-mal unter Druck gesetzt wurde – ein Wert, den nur Elversberg und Holstein Kiel übertreffen. Bei ruhenden Bällen treffen zwei Spezialisten aufeinander: Bielefeld erzielte ligaweit die meisten Standardtore (12) und stellte damit den Zweitliga-Rekord nach elf Spieltagen ein, Karlsruhe folgt bei Eckball-Treffern (vier) direkt dahinter und markierte zuletzt beide Tore gegen Schalke nach Standards. In den letzten elf Duellen mit Aufsteigern blieb der KSC ungeschlagen (fünf Siege, sechs Remis) - sämtliche vier Duelle dieses Kalendersjahres endeten allerdings unentschieden.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: DSC Arminia Bielefeld gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.