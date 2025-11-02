2. Bundesliga heute: Bielefeld - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.11.2025 • 10:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld empfängt heute SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 30. November 2025, empfängt DSC Arminia Bielefeld um 13:30 Uhr den SC Preußen Münster in der SchücoArena. Die Trainer-Duo­logie lautet Michél Kniat gegen Alexander Ende, und das direkte Duell ist in diesem Jahrtausend komplett ausgeglichen: In zehn Pflichtspielen gab es je drei Siege sowie vier Remis, einen Auswärtsdreier allerdings noch nie.

Beim letzten Aufeinandertreffen setzte sich Bielefeld im März 2024 im Westfalenpokal-Halbfinale nach Elfmeterschießen durch – ebenfalls auf der Alm.

Bielefeld - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Arminia hat zuletzt erstmals in dieser Zweitliga-Spielzeit zwei Heimspiele in Folge gewonnen und dabei kein Gegentor zugelassen. Drei Heimsiege am Stück gelangen den Ostwestfalen letztmals während der Aufstiegssaison 2019/20, damals ebenfalls zu Null. Mit bereits 14 Standardtoren stellt Bielefeld den Ligabestwert; hinzu kommen fünf Treffer per Kopf – ligaweite Spitzenmarke. Diese Qualitäten treffen auf einen Gegner, der bei Standards (12 Gegentreffer) und Kopfballverteidigung (sieben Gegentore, nur 43 % gewonnene Luftduelle) zu den anfälligsten Teams der Liga zählt.

Münster ohne Stammtorwart Schenk – Behrens rückt zwischen die Pfosten

Preußen Münster muss in Bielefeld auf Johannes Schenk verzichten. Der DFB sperrte den Keeper nach seiner Roten Karte gegen Schalke 04 für zwei Partien, weshalb Ersatztorhüter Morten Behrens erneut startet. Behrens hielt nach seiner Einwechslung gegen Schalke erstmals in einem Zweitliga-Einsatz die Null; in seinen fünf Partien zuvor hatte er 14 Gegentore kassiert. Insgesamt ist Münster mit nur drei Punkten aus sechs Auswärtsspielen das schwächste Team der Liga in der Fremde und verlor zuletzt viermal hintereinander auf Reisen. Zudem blieb der Aufsteiger an drei der vergangenen vier Spieltage torlos.

Tempo vs. Geduld: Grodowski trifft auf Ex-Klub, Spielstile prallen aufeinander

Bielefeld bewegt den Ball vertikal so schnell wie kein anderes Zweitligateam (2,25 m/s), während Münster mit 1,66 m/s den geduldigsten Aufbau wählt. In dieses Stilduell mischt sich Joel Grodowski, der seit seinem Wechsel von Münster zur Arminia in 16 Heimpartien an 13 Toren beteiligt war (9 Tore, vier Vorlagen) und zuletzt zweimal in Folge daheim traf. Münster wartet weiterhin auf den ersten Kopfballtreffer der Saison, während die Arminia genau in dieser Disziplin am gefährlichsten ist – ein statistisches Missverhältnis, das am Sonntagnachmittag besonders im Fokus stehen dürfte.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: DSC Arminia Bielefeld gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1.