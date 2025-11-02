2. Bundesliga heute: Bochum - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.11.2025 • 15:30 Uhr VfL Bochum 1848 empfängt heute SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitag, 21. November 2025, empfängt der VfL Bochum 1848 die SG Dynamo Dresden um 18:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. Es ist das erste Pflichtspielduell der Traditionsklubs seit Februar 2020; nur zwischen 1995 und 2005 lag eine längere Wartezeit auf ein Wiedersehen. In den letzten drei Begegnungen traf Bochum jeweils doppelt, blieb ungeschlagen und holte dabei einen Sieg sowie zwei Remis. Die Blau-Weißen peilen damit an, ihre Serie positiver Resultate gegen die Sachsen auszubauen.

2. Bundesliga: So verfolgen Sie heute Bochum - Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Seit Uwe Rösler Ende Oktober das Traineramt beim VfL übernommen hat, verbuchte sein Team starke zehn Punkte aus vier Zweitliga-Partien – übertroffen in der Klubhistorie nur von Jürgen Gelsdorf (1993) und Ralf Zumdick (2000) mit je zwölf Zählern. Hinzu kommt eine aktuell vier Spiele andauernde Ungeschlagen-Serie (drei Siege, ein Remis), die es in der 2. Bundesliga zuletzt zum Jahreswechsel 2020/21 gab. Besonders heimstark präsentierten sich die Bochumer zuletzt: Zwei Pflichtspiel-Erfolge hintereinander im Vonovia Ruhrstadion gelangen 2025 erstmals überhaupt, drei Heimsiege am Stück wären ein Novum seit Winter 2022/23.

Dynamo Dresden ringt um Konstanz

Auf der Gegenseite reist Dynamo Dresden mit einer ernüchternden Bilanz an: Nur ein Sieg aus den vergangenen 29 Zweitliga-Partien (14 Remis, 14 Niederlagen) und sieben Punkte nach zwölf Spieltagen markieren den schwächsten Zweitliga-Start der Vereinsgeschichte. Unter Neu-Trainer Thomas Stamm wartet das Team zudem seit vier Auswärtsauftritten auf einen Dreier; saisonübergreifend sprang in den letzten 14 Gastspielen lediglich ein Sieg heraus – das 2:1 bei Arminia Bielefeld am 3. Spieltag. Auffällig ist Dresdens Anfälligkeit in der Anfangsviertelstunde, in der schon sieben Gegentore kassiert wurden – Ligahöchstwert.

Schlüsselduelle und statistische Brennpunkte

Bochums Sturmjuwel Francis Onyeka traf in jeder der letzten vier Zweitliga-Partien und ist mit vier Saisontoren bester Teenager-Torschütze der Liga. Routinier Philipp Hofmann steuerte drei Assists bei, sechs seiner insgesamt acht Zweitliga-Tore gegen Dresden unterstreichen seine besondere Quote gegen die Sachsen. Dynamo Dresden wiederum verspielte bereits elf Punkte nach Führungen – ebenfalls negativer Ligarekord – während Bochum bislang noch keinen Zähler nach Rückstand holen konnte. Bei den Westfalen fallen 44 Prozent der Gegentore in der Schlussviertelstunde, die Dresdner Abwehr wankt dagegen vor allem in den ersten 15 Minuten.

Wird VfL Bochum 1848 gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.