2. Bundesliga heute: Bochum - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.11.2025 • 10:30 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 2. November 2025, empfängt der VfL Bochum 1848 den 1. FC Magdeburg um 13:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. Schiedsrichter der Partie ist Felix Wagner. In der einzigen gemeinsamen Zweitliga-Saison 2018/19 blieb Bochum gegen die Elbestädter ungeschlagen (0:0 A, 4:2 H).

Uwe Rösler hat nach zwei Partien vier Punkte mit dem VfL eingesammelt - der beste Bochumer Trainerstart seit Peter Neururer 2013. Auch sein Gegenüber - Magdeburgs Interimscoach Petrik Sander - holte in seinen ersten beiden Liga-Spielen vier Punkte. Beide Trainer trafen als Spieler zwischen 1989 und 1991 bereits dreimal aufeinander, damals in den Diensten des 1. FC Magdeburg bzw. Energie Cottbus.

Bochum - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Seit Rösler das Kommando übernommen hat, holte Bochum vier Punkte aus zwei Ligaspielen und verbuchte zudem den 1:0-Sieg im Pokal beim Bundesligisten Augsburg – eine Partie, die den Druck beim FCA-Coach Sandro Wagner weiter erhöhte und in Bochum neue Aufbruchstimmung entfachte.

Dennoch markiert der aktuelle Saisonwert von sieben Zählern nach zehn Spielen den vereinsinternen Negativrekord. Hoffnung macht Angreifer Francis Onyeka: Der 19-Jährige traf an den letzten beiden Spieltagen dreimal und könnte als erster Teenager der Klubhistorie in drei Zweitliga-Partien in Serie einnetzen. Außerdem stellt der VfL mit 28 eingesetzten Spielern und 24 Startelfwechseln jeweils den Ligahöchstwert.

Magdeburg kommt mit Pokal-Rückenwind und Breunig-Treffer

Der 1. FC Magdeburg reist als Tabellenletzter an, hat unter Sander aber vier Punkte aus zwei Ligapartien gesammelt – so viele wie kein anderer Coach des FCM in seinen ersten beiden Zweitliga-Spielen. Im DFB-Pokal zog Magdeburg unter der Woche mit einem 3:0 bei Regionalligist FV Illertissen ins Achtelfinale ein, wobei Marcus Mathisen per Nachschuss nach einem diskutierten Elfmeter traf.

In der Liga beendete Maximilian Breunig zuletzt beim 2:0 gegen Preußen Münster die 524-minütige Torflaute; auswärts wartet Magdeburg jedoch seit 297 Minuten auf einen Treffer und droht einen Vereinsnegativrekord (326 Minuten) zu egalisieren.

Statistiken, Fehlerquoten und Besonderheiten des Kellerduells

Es ist das Duell Vorletzter gegen Letzter – eine Konstellation, in der in fünf der vergangenen sieben Fälle das Heimteam siegte. Bochum verlor nur eines seiner letzten zwölf Spiele gegen den Tabellenletzten, Magdeburg gewann hingegen seine letzten fünf Partien gegen Absteiger – aktueller Vereinsrekord.

Auffällig: Der VfL produziert ligaweit die wenigsten fehlerhaften Aktionen, die zu gegnerischen Abschlüssen führen (zwei), während Magdeburg hier mit zehn Patzern den Höchstwert teilt und bereits vier Gegentore direkt dadurch kassierte. Auf der Gegenseite verbuchte Bochum schon drei Kontertore; kein Team kassierte mehr Treffer nach Umschaltspiel als der FCM (fünf), der selbst noch keinen Konter erfolgreich abschloss.

Wird VfL Bochum 1848 gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.