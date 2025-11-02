2. Bundesliga heute: Braunschweig - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.11.2025 • 10:30 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig empfängt am Sonntag (13:30 Uhr) den VfL Bochum 1848 im heimischen Eintracht-Stadion. An der Seitenlinie stehen sich dabei Heiner Backhaus und VfL-Coach Uwe Rösler gegenüber, Schiedsrichter der Partie ist Konrad Oldhafer.

Braunschweig muss auf die rotgesperrten Erencan Yardimci und Kevin Ehlers verzichten, bei den Gästen fehlt Mittelfeldmotor Matus Bero gelbgesperrt.

Die Eintracht kann auf eine bemerkenswerte Heimserie gegen den VfL verweisen: Sechs der letzten sieben Zweitliga-Heimspiele gingen an die Löwen, die jüngsten vier sogar allesamt. Mit einer Siegquote von 75 Prozent weist Braunschweig gegen keinen aktuellen Zweitligisten eine erfolgreichere Bilanz im eigenen Stadion auf. Bochum hat damit im Eintracht-Stadion traditionell einen schweren Stand.

Braunschweiger Negativlauf trifft auf VfL-Aufschwung

Trotz der starken Historie steckt Braunschweig derzeit in der Krise. Sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Partien bedeuten ligaweit den schwächsten Punkteschnitt in diesem Zeitraum, auch die letzten drei Heimauftritte gingen verloren – ein Novum in einer laufenden Zweitliga-Saison für den BTSV.

Ganz anders die Gäste: Seit dem Amtsantritt von Uwe Rösler sammelte der VfL sieben Zähler aus drei Spielen, ligaweit wurde nur der SC Paderborn zuletzt häufiger belohnt.

Eckdaten, Schlüsselspieler und Stilmittel

Beide Teams bringen bislang wenig Ballbesitzfußball auf den Rasen: Bochum spielt im Schnitt 357 Pässe pro Partie, Braunschweig 355 – nur der FC Schalke unterbietet diese Werte. In den Zweikämpfen rangieren sie mit Quoten von 47,6 Prozent (VfL) und 47,2 Prozent (BTSV) ebenfalls im unteren Ligadrittel.

Auffällig ist die Kartenstatistik: Braunschweig kassierte bereits sechs Platzverweise – Ligahöchstwert seit Jahren. Offensiv ragt bei den Gästen Gerrit Holtmann heraus, der mit bislang fünf Pflichtspieltreffern seinen persönlichen Saisonrekord egalisiert hat. Beide Defensivreihen lassen bislang wenig direkte Abschlüsse zu (41 Bochum, 40 Braunschweig), sodass Kleinigkeiten über den Ausgang im Eintracht-Stadion entscheiden dürften.

