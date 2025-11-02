2. Bundesliga heute: Braunschweig - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.11.2025 • 10:15 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 29. November 2025, empfängt Eintracht Braunschweig den 1. FC Kaiserslautern um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. Keine Gastmannschaft war im deutschen Profifußball häufiger in Braunschweig zu Besuch als die Roten Teufel – 34-mal stand dieses Duell hier bereits auf dem Spielplan.

Die Löwen verbuchen dabei 19 Heimsiege (8 Remis, sieben Niederlagen) – gegen keinen anderen Klub holte der BTSV mehr Pflichtspielsiege vor eigenem Publikum. Kaiserslauterns letzter Erfolg in der Löwenstadt datiert aus der 3.-Liga-Saison 2018 (4:1); seither blieb der FCK in fünf Auftritten sieglos (1 Remis, vier Niederlagen).

Trainer Heiner Backhaus steht vor der Aufgabe, eine Negativserie von vier Zweitliga-Pleiten in Folge zu stoppen – ligaweit die aktuell längste. In denselben vier Partien erzielten die Blau-Gelben nur ein einziges Tor und blieben dreimal ohne Treffer. Auch die Heimbilanz ist düster: Vier Niederlagen nacheinander, lediglich sechs Tore und 14 Gegentreffer nach sechs Heimspielen bedeuten historische Tiefstwerte in Braunschweigs 2.-Liga-Geschichte. Erschwerend kommt hinzu, dass Kapitän Sven Köhler sein Team nach der fünften Gelben Karte erneut gesperrt fehlt; der Mittelfeldmotor führt intern sowohl bei Ballaktionen (879) als auch bei Pässen (685) und Ballgewinnen (79).

1. FC Kaiserslautern: Formstarke Offensive trotz Gyamfi-Sperre

Gäste-Coach Torsten Lieberknecht reist mit einem Lauf von acht ungeschlagenen Partien aus den letzten zehn Zweitliga-Auftritten (6 Siege, zwei Remis) und 22 erzielten Toren an. Maxwell Gyamfi fehlt gesperrt, doch in der Offensive glänzt der FCK weiter: Mit Naatan Skyttä (7 Treffer) und Ivan Prtajin (8) stellt Kaiserslautern als einziges Team zwei Akteure mit mindestens sieben Saisontoren – gemeinsam übertrumpfen sie die komplette Braunschweiger Mannschaft (12 Tore). Skyttä schrieb zuletzt Geschichte als erster Lauterer mit Dreierpack in Halbzeit eins. Auch statistisch überzeugt der FCK mit Ligabestwert von sieben Treffern nach Vertikalangriffen sowie fünf Toren in der Anfangsviertelstunde, während Braunschweig in diesem Zeitfenster bereits vier Gegentreffer hinnehmen musste.

Hengen-Verlängerung sorgt für Ruhe – Blick auf die Schlüsselduelle

Abseits des Rasens meldete der Klub unter der Woche Kontinuität: Geschäftsführer Thomas Hengen verlängerte seinen Vertrag, der Beirat stimmte geschlossen zu. Das Zeichen der Stabilität in der Pfalz fällt in eine Phase, in der der FCK nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat. Auf dem Platz treffen am Samstag die gefährlichen Lauterer Vertikalangriffe auf eine Braunschweiger Defensive, die zuhause bislang nie dichter stand. Ohne den gesperrten Köhler muss Backhaus die Zentrale umstellen, während Lieberknecht den Ausfall von Gyamfi in der Abwehrkette auffängt. Augenmerk liegt insbesondere auf dem Duell Skyttä/Prtajin gegen die anfällige Löwen-Hintermannschaft, die bislang die meisten Heimgegentore der Liga verbuchte.

Wird Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.