2. Bundesliga heute: Darmstadt - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Darmstadt 98 empfängt Arminia Bielefeld am Samstag (01.11.2025, 20:30 Uhr) im Merck-Stadion am Böllenfalltor – und blickt dabei auf zwei völlig gegensätzliche Bilanzen. Einerseits sind die Lilien vor eigenem Publikum seit sechs Zweitliga-Partien ungeschlagen und halten mit 17 Heimspielen ohne Niederlage gegen Aufsteiger einen laufenden Vereinsrekord. Andererseits blieb Darmstadt in den letzten sieben Ligaduellen mit der Arminia ohne Sieg und kassierte dabei sechs Niederlagen. Acht Pleiten in 14 Zweitligavergleichen bedeuten die höchste Niederlagenquote der Südhessen gegen ein aktuelles Ligateam, abgesehen von Fortuna Düsseldorf.

Darmstadt - Bielefeld LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Trainer Florian Kohfeldt kann auf eine Abwehr bauen, die in dieser Saison erst sieben Gegentreffer zuließ und als einziges Team der Liga noch kein Tor nach ruhendem Ball hinnehmen musste. Die jüngste Durststrecke von drei sieglosen Ligaspielen (zwei Remis, eine Niederlage) soll mit Rückenwind aus dem DFB-Pokal enden: Unter der Woche fegten die Lilien Schalke 04 überraschend klar mit 4:0 aus dem Wettbewerb – Treffer von Akiyama, Maglica, Hornby und Bialek sorgten für den Einzug ins Achtelfinale. Für Kohfeldt selbst spricht seine persönliche Bilanz gegen die Ostwestfalen: In vier Profiduellen blieb er ungeschlagen (drei Siege, ein Remis).

Bielefeld reist mit Rekord-Offensive und Laufstärke nach Südhessen

Arminia Bielefeld kommt mit 19 Saisontoren und ligaweit herausragenden elf Standardtreffern ins Böllenfalltor. Kein Team läuft mehr als die Ostwestfalen (Ø 124,5 km pro Spiel). Joel Grodowski ragt mit fünf Toren und zwei Vorlagen heraus und könnte als erster Bielefelder seit Robin Hack 2022 in drei Zweitligaspielen nacheinander treffen. Die Mannschaft von Michél Kniat stoppte zuletzt ihre Negativserie mit einem 2:0 gegen Elversberg und blieb damit im zehnten Ligaspiel in Folge torreich. Im DFB-Pokal musste der Aufsteiger allerdings ein 1:2 nach Verlängerung bei Union Berlin hinnehmen – nach dem Vorjahresfinale erneut das Aus gegen einen Bundesligisten.

Rahmendaten: Anstoß, Trainerduell und Spielleitung am Böllenfalltor

Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr, geleitet wird das Duell von Schiedsrichter Richard Hempel. Auf den Trainerbänken kommt es zum ersten Zweitliga-Aufeinandertreffen zwischen Florian Kohfeldt und Michél Kniat. Während Darmstadt mit nur einer Heimniederlage aus den letzten elf Zweitliga-Spielen auftritt, setzt Bielefeld auf seine starke Auswärts- und Standardbilanz. Beide Mannschaften gehen zudem mit frischen Pokalerlebnissen in den Abend unter Flutlicht am traditionsreichen Böllenfalltor.

Wird SV Darmstadt 98 gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.