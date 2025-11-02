2. Bundesliga heute: Darmstadt - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.11.2025 • 17:30 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SV Darmstadt 98 hat gegen die SpVgg Greuther Fürth vor heimischer Kulisse seit Jahren die Oberhand: In den letzten 13 Pflichtspielen am Böllenfalltor setzte es nur eine Niederlage (8 Siege, vier Remis) – das 1:3 in der ersten DFB-Pokalrunde 2007/08.

In der 2. Bundesliga wartet das Kleeblatt sogar weiterhin auf den ersten Auswärtssieg in Darmstadt (4 Unentschieden, vier Niederlagen). Damit ist das Merck-Stadion für die Franken bislang ein uneinnehmbarer Ort wie kein anderer Zweitliga-Standort.

Darmstadt - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Trainer Florian Kohfeldt geht mit einer besonderen Bilanz ins Flutlichtspiel: Viermal traf er bislang in Pflichtspielen auf Greuther Fürth – und feierte vier Siege, je zwei mit dem SV Darmstadt und zuvor mit Werder Bremen. Sein Team spielt mit 22 Punkten nach zwölf Partien die drittbeste Zweitliga-Saison der Klubgeschichte.

Zudem sind die Lilien seit sieben Ligaspielen am Böllenfalltor ungeschlagen (4 Siege, drei Remis), ligaweit gemeinsam mit Elversberg noch ohne Heimniederlage 2025/26 und kassierten in den letzten acht Zweitliga-Partien nur eine Pleite.

Fürth setzt nach Befreiungsschlag auf Trendwende

Die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine beendete jüngst mit dem 1:0 gegen Preußen Münster eine Serie von fünf sieglosen Zweitliga-Begegnungen. Dennoch stehen nach zwölf Spieltagen lediglich 13 Zähler zu Buche – weniger waren es in der 3-Punkte-Ära nur 2017/18 und 2022/23.

Auswärts fehlt den Franken weiterhin die defensive Stabilität: Seit dem 4:0 in Regensburg Ende August 2024 hat das Kleeblatt in 21 Ligapartien in der Fremde stets mindestens ein Gegentor kassiert.

Topscorer-Duell Lidberg vs. Klaus

Mit Isac Lidberg (9 Tore, ein Assist) und Felix Klaus (5 Tore, fünf Assists) treffen am Abend die beiden aktuell besten Scorer der 2. Liga aufeinander. Klaus sammelte ligaweit die meisten Torbeteiligungen in Auswärtsspielen (7), während Lidberg sechs seiner zehn Scorerpunkte im eigenen Stadion verbuchte.

Beide Teams zeichnen sich durch späte Treffer aus: Darmstadt erzielt 68 Prozent seiner 19 Saisontore nach der Pause, Fürth liegt mit 67 Prozent knapp dahinter und markierte sogar die Hälfte seiner 18 Treffer in der Schlussviertelstunde. Bei Standards präsentiert sich hingegen nur das Kleeblatt anfällig, während Darmstadt neben Paderborn ligaweit noch kein Gegentor nach einer Ecke zuließ.

Wird SV Darmstadt 98 gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.