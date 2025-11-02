2. Bundesliga heute: Dresden - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.11.2025 • 10:45 Uhr SG Dynamo Dresden empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

SG Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf treffen am heutigen Sonntag (30.11.2025, 13:30 Uhr) zum elften Mal in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Sachsen verloren in diesem Duell nur zwei Partien (4 Siege, vier Remis) – unter allen Gegnern, gegen die Dresden mindestens zehn Zweitliga-Spiele bestritt, weist lediglich Jahn Regensburg eine noch niedrigere Niederlagenquote der SGD auf. Für die Gäste ist das Rudolf-Harbig-Stadion hingegen ein historisch schwieriges Pflaster: Gleich dreimal in Serie verloren die Rheinländer zwischen 2012 und 2013 bei Aufsteigern, darunter ein 1:2 in Dresden.

Dresden - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

Trotz der positiven Gesamtbilanz wartet Dynamo seit 15 Zweitliga-Heimspielen auf einen Sieg (7 Unentschieden, acht Niederlagen) – der laufende Vereinsnegativrekord und aktuell längste Serie ligaweit. Ein weiteres erfolgloses Heimspiel würde den historischen Zweitliga-Negativrekord von 16 sieglosen Auftritten einstellen, den bislang nur Jahn Regensburg und Tennis Borussia Berlin halten. Düsseldorf reist allerdings mit seiner eigenen Hypothek an: Nach sechs Auswärtssiegen am Stück setzte es zuletzt zwei Niederlagen ohne eigenes Tor, eine dritte torlose Pleite in Folge wäre Vereinsnegativrekord.

Personalien: Itten in Form, El Azzouzi gesperrt

Markus Anfang muss in Dresden auf seinen Dauerbrenner Anouar El Azzouzi verzichten. Der Verteidiger sah am vergangenen Spieltag seine fünfte Gelbe Karte und fehlt somit erstmals in dieser Saison; bis dato stand er in allen 13 Partien in der Startelf und führt intern sowohl die abgefangenen Pässe (14) als auch die Tacklings (35) an. Offensiv ruht Düsseldorfs Hoffnungen auf Cedric Itten, der mit fünf Treffern an 42 Prozent aller Fortuna-Tore beteiligt war und zuletzt erstmals doppelt traf. Dresden wiederum wartet noch immer auf das erste Zu-Null-Spiel der laufenden Saison und stellt mit 25 Gegentoren die zweitlöchrigste Defensive der Liga.

Wiedersehen mit Markus Anfang und Nebengeräusche aus Bochum

Für Fortunas Coach Markus Anfang ist das Aufeinandertreffen ein besonderes: Er kehrt erstmals seit seiner Entlassung im April 2024 an seine alte Wirkungsstätte zurück, wo er in 73 Pflichtspielen an der Seitenlinie stand. Seinen höchsten Zweitliga-Sieg überhaupt feierte der 51-Jährige ebenfalls gegen die Sachsen – ein 8:1 mit dem 1. FC Köln im November 2018. Abseits des Sportlichen sorgt ein Vorfall aus der Vorwoche für Gesprächsstoff: Beim 1:2 von Dynamo in Bochum hatten VfL-Fans ein beleidigendes Banner gezeigt, von dem sich der Ruhrpott-Klub inzwischen öffentlich distanziert hat. Dresdens Trainer Thomas Stamm fokussiert sich jedoch auf die Aufgabe, gegen seinen ehemaligen Kollegen und die Fortuna die lange Heimdurststrecke zu beenden.

