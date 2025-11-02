2. Bundesliga heute: Dresden - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.11.2025 • 15:30 Uhr Die SG Dynamo Dresden empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn heute Abend um 18:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen wird, geht Dynamo Dresden mit einer heiklen Serie in das Duell mit dem 1. FC Nürnberg.

Die Sachsen warten vor heimischer Kulisse seit acht Pflichtspielen vergeblich auf einen Sieg gegen die Franken (3 Remis, fünf Niederlagen) und sind in allen Wettbewerben daheim sogar sieglos in acht Anläufen – eine Negativmarke, die sie gegen keinen anderen Profiklub vorzuweisen haben. Schiedsrichter der Partie ist Eric Weisbach.

Dresden - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Nach nur sieben Punkten aus den ersten elf Begegnungen erlebt Dynamo den schwächsten Zweitliga-Start seiner Vereinsgeschichte und rutschte zuletzt auf Rang 17 ab.

Das Team von Trainer Thomas Stamm triumphierte in den vergangenen 28 Zweitligapartien lediglich einmal, im August beim 2:1 in Bielefeld, und ist mittlerweile seit 14 Heimspielen ohne Dreier – laufender Vereinsrekord.

Nürnberg dagegen reist mit der besten Serie seit Januar/Februar 2025 an: Vier Spiele ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Unentschieden) und starke elf Zähler aus den letzten sechs Partien zeigen die Handschrift von Coach Miroslav Klose.

Personalien: Lochoshvili gesperrt, Fokus auf Daferner, Zoma und Justvan

Beim Club fehlt Abwehrchef Luka Lochoshvili gelbgesperrt; der georgische Nationalspieler gewann bislang ligaweit starke 68 Prozent seiner Zweikämpfe. Offensiv ruhen die Hoffnungen der Franken auf Mohamed Ali Zoma, der in den letzten vier Spielen an vier Treffern beteiligt war, sowie Vorlagenkönig Julian Justvan (ligaweit höchste Zahl an Großchancen-Assists).

Auf Dresdner Seite sticht Ex-Club-Stürmer Christoph Daferner heraus: Er traf bereits fünfmal und erzielt im Schnitt alle 2,33 Zweitligaspiele ein Tor für die Sachsen – deutlich effektiver als in seiner Nürnberger Zeit. Auffällig: Dresden kassierte schon sechs Gegentreffer in der Anfangsviertelstunde, Nürnberg traf hingegen noch nie vor Minute 19.

Wird SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.