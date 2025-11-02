2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.11.2025 • 10:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf empfängt am heutigen Sonntag (02.11.2025, 13:30 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern in der Merkur Spiel-Arena, geleitet wird die 2. Bundesliga-Partie von Schiedsrichter Lars Erbst. Auf den Trainerbänken treffen sich mit Markus Anfang und Torsten Lieberknecht zwei Coaches, die seit diesem Sommer neu im Amt sind. Für Anfang ist das Aufeinandertreffen besonders brisant, schließlich bestritt er in der Vorsaison noch 32 Pflichtspiele als FCK-Trainer und trug in seiner aktiven Karriere selbst 33-mal das Lauterer Trikot.

Düsseldorf - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber stehen nach zehn Spieltagen bei lediglich zehn Punkten – ihre schwächste Zwischenbilanz seit zehn Jahren – und haben die vergangenen drei Ligaspiele allesamt verloren. Hinzu kam unter der Woche das 1:3 im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg, bei dem Tim Oberdorf nur den Pfosten traf und ein Treffer von Florent Muslija wegen Abseits aberkannt wurde.

Für die Fortuna war es bereits die dritte Pflichtspielniederlage in Folge unter Anfang, der als erster Düsseldorf-Trainer seine beiden ersten Zweitligapartien mit dem Klub verlor. Besonders alarmierend ist die Heimschwäche: Nur ein Zähler aus fünf Auftritten sowie drei Heimpleiten am Stück bedeuten Einstellung des Vereinsnegativrekords.

FCK reist mit Offensivpower und Pokal-Euphorie an

Kaiserslautern hat dagegen 19 Punkte auf dem Konto und spielt damit bislang seine beste Zweitliga-Saison seit 2012/13. Auswärts gewann das Team zwei seiner letzten drei Ligaspiele und erzielte dabei sechs Treffer – doppelt so viele wie in den vorherigen acht Gastauftritten zusammen.

Unter der Woche setzten die Pfälzer zudem ein weiteres Ausrufezeichen: Durch das 1:0 bei Greuther Fürth zog die Elf von Lieberknecht ins DFB-Pokal-Achtelfinale ein. Dreh- und Angelpunkt im Angriff ist aktuell Daniel Hanslik, der an den vergangenen beiden Spieltagen an drei Treffern direkt beteiligt war und damit ligaweit die Bestmarke hält.

Historische Bilanz und späte Tore im Fokus

Für Fortuna Düsseldorf ist das heutige Duell auch ein Blick in eine jüngst unerfreuliche Vergangenheit: Die Rheinländer verloren beide letzten Zweitligaspiele gegen den FCK – so viele wie zuvor in 16 Unterhaus-Begegnungen zusammen. Auffällig sind die späten Gegentreffer der Hausherren; sieben ihrer bisherigen Gegentore fielen in der Schlussviertelstunde, darunter das 0:1 gegen Hertha BSC in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Kaiserslautern hingegen erzielte drei seiner letzten sechs Ligatore in eben diesem Spielabschnitt und stellt mit 19 Saisontreffern die geteilte zweitbeste Offensive der Liga, während Düsseldorf mit nur neun Toren die schwächste Angriffsreihe stellt.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.