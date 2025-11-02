2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.11.2025 • 10:02 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Samstag um 13:00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena angepfiffen wird, steht für Fortuna Düsseldorf viel auf dem Spiel: Mit lediglich zwei Punkten aus sechs Heimauftritten ist das Team von Trainer Markus Anfang das schwächste Heimteam der laufenden 2.-Liga-Saison.

Erstmals seit dem Wiederaufstieg 2009 wartet die Fortuna nach sechs Partien daheim noch auf den ersten Sieg (zwei Unentschieden, vier Niederlagen). Zudem hat Anfang keines seiner ersten fünf Pflichtspiele an Rhein und Düssel gewonnen – eine Durststrecke, die zuletzt nur Frank Kramer 2015 überbot.

Düsseldorf - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Statistik zwischen beiden Klubs liest sich spektakulär: In den bisherigen sechs Zweitligaduellen fielen satte 31 Tore – ein Schnitt von 5,2 pro Spiel. Düsseldorf traf in jedem der sieben Pflichtspielduelle mit dem FCM stets mindestens doppelt, verlor aber 2024/25 beide Ligapartien (Gesamtergebnis 4:9). Nie zuvor kassierte die Fortuna in einer Zweitliga-Saison so viele Gegentreffer gegen ein einziges Team.

Schwächste Offensivreihen der Liga unter Druck

Mit nur zehn Treffern nach zwölf Begegnungen stellt Düsseldorf aktuell die zweit­harmloseste Offensive, Gegner Magdeburg rangiert mit neun Toren sogar auf Platz 18 dieses Rankings. Beide Teams teilen sich zusätzlich den Negativwert bei der Chancen­verwertung: Während die Rheinländer lediglich sieben Prozent ihrer Abschlüsse im Netz unterbringen, verwertet der FCM gar nur fünf Prozent. Magdeburg blieb zudem in den letzten vier Auswärtsspielen ohne eigenes Tor – Vereinsnegativrekord.

Musonda gesperrt – Ittrichs deutliche Worte bewegen die Szene

Petrik Sander muss in Düsseldorf auf seinen torgefährlichsten Verteidiger verzichten: Lubambo Musonda fehlt gelbgesperrt, nachdem er ligaweit bereits elf Fouls gezogen und 13 Abschlüsse abgegeben hat.

Abseits des Spielfelds sorgte Schiedsrichter Patrick Ittrich jüngst für Aufmerksamkeit, als er beim Event „Icon League“ offen über den Suizidversuch seines Kollegen Babak Rafati und den Druck im Schiedsrichterwesen sprach. Seine Worte fanden auch im Düsseldorfer Umfeld Gehör und lenkten den Blick kurz vor dem 13. Spieltag auf die mentale Belastung aller Beteiligten im Profifußball.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.