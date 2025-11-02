2. Bundesliga heute: Elversberg - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.11.2025 • 10:15 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die Begegnung am Sonntag, 30. November 2025, um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ist erst das fünfte Pflichtspielduell zwischen der SV 07 Elversberg und dem SV Darmstadt 98. In der Saison 2013 waren die Lilien in der 3. Liga noch ohne Niederlage gegen die Saarländer geblieben (0:0, 3:0).

Seit dem gemeinsamen Aufstieg hat sich das Blatt jedoch komplett gewendet: Beide bisherigen Zweitliga-Partien entschied die SVE klar für sich (4:0, 3:0) – bei 7:0 Toren die geteilt beste Bilanz der Elversberger in der vergangenen BL2-Spielzeit.

Elversberg - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Aktuell präsentiert sich Elversberg unter Trainer Vincent Wagner so stark wie nie: 26 Punkte aus 13 Begegnungen bedeuten Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt und Platz eins der ligaweiten Offensivstatistik (27 Tore). Auch Darmstadt spielt mit 25 Punkten seine drittbeste Zweitliga-Saisonbilanz nach 13 Runden. Beide Teams haben in dieser Spielzeit noch kein Heimspiel verloren; die SVE ist saisonübergreifend sogar seit neun Zweitliga-Heimauftritten unbesiegt (6 Siege, drei Remis). Das Kohfeldt-Team sammelte derweil bereits neun Zähler nach Rückständen – Ligaspitze – musste aber ebenso sieben Punkte nach Führungen abgeben.

Toptorjäger Lidberg und Ebnoutalib im Fernduell

Mit jeweils zehn Saisontoren führen Darmstadts Isac Lidberg und Elversbergs Younes Ebnoutalib die Torschützenliste an. Lidberg hat damit nach 13 Spieltagen den SVD-Vereinsrekord von Philip Tietz (2021/22) eingestellt, traf jedoch seine letzten acht Zweitligatore allesamt im heimischen Böllenfalltor. Ebnoutalib wiederum erzielte seine zehn Treffer in nur neun Startelfeinsätzen – ein eingestellter Zweitliga-Bestwert seit Patrik Helmes 2006/07. Beide Klubs überzeugen zudem bei Standards: Sowohl Elversberg als auch Darmstadt trafen bereits fünfmal nach Eckbällen, während die Lilien neben Paderborn noch kein Gegentor aus diesem Format hinnehmen mussten.

Effiziente Offensiven und Jokerpower als Trumpf

Die SVE weist mit 13,3 Prozent die zweitbeste Chancenverwertung der Liga auf, Darmstadt folgt mit 12,5 Prozent direkt dahinter; beide Teams verwandeln exakt die Hälfte ihrer Großchancen. Elversberg erzielte ligaweit die meisten Treffer nach der Pause (17), die Lilien folgen mit 16. Besonders gefährlich sind bei den Saarländern auch die Einwechselspieler: 14 Scorerpunkte nach Einwechslungen bedeuten Ligahöchstwert, zuletzt traf der eingewechselte Felix Keidel gegen Karlsruhe, während Frederik Schmahl und Luca Schnellbacher jeweils vorbereiteten. Bei Darmstadt ruhen die Hoffnungen vorne erneut auf Fraser Hornby, der beim 4:2 gegen Fürth seinen fünften Zweitliga-Doppelpack schnürte, in Auswärtsspielen jedoch seit acht Einsätzen auf ein Tor wartet – sein letzter Treffer in der Fremde datiert vom 15. März.

Wird SV Elversberg gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.