2. Bundesliga heute: Fürth - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer.

Die SpVgg Greuther Fürth empfängt am heutigen Samstag (29.11.2025, 13:00 Uhr) den VfL Bochum 1848 im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Beide Klubs treffen erstmals seit der Bundesliga-Saison 2021/22 wieder aufeinander, damals gewann Bochum beide Partien (1:0 auswärts, 2:1 zuhause).

Fürth verlor zuletzt erstmals seit Bundesliga-Gründung drei Pflichtspiele in Serie gegen den Revierklub – so viele Niederlagen wie in den 14 Pflichtspielduellen zuvor zusammen. An der Seitenlinie stehen Thomas Kleine beim Kleeblatt und Uwe Rösler beim VfL.

Fürth - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

Fürth steckt mit acht Niederlagen aus den ersten 13 Saisonspielen in einer seiner schwächsten Zweitliga-Phasen der vergangenen Jahre; nur 2017/18 kassierte der Verein zu diesem Zeitpunkt noch mehr Pleiten (9).

Mit 34 Gegentoren stellt das Kleeblatt zugleich die schwächste Defensive seit 31 Jahren in Liga zwei. Doch auch Bochum reist nicht mit breiter Brust an: 13 Punkte nach 13 Partien bedeuten den zweitschlechtesten Start der Westfalen in diesem Jahrtausend, begleitet von bereits acht Niederlagen – ein Negativwert, den als Bundesliga-Absteiger zuvor nur Leipzig 1994/95 und St. Pauli 2002/03 überboten. Auffällig: Beide Teams führen die zweikampfschwächste Statistik der Liga an (Fürth 46,9 %, Bochum 48,0 %) und lassen ligaweit die meisten Großchancen zu.

Personelle Highlights und Schlüsselspieler

Trotz der Defizite besitzen beide Offensivreihen Schlagkraft: Greuther Fürths Noel Futkeu erzielte am vergangenen Spieltag seine Saisontreffer sieben und acht – Werte, die im Jahrtausend beim Kleeblatt nur Sami Allagui 2008/09 (11 Tore nach 13 Spieltagen) übertraf. Neben Futkeu überzeugt Felix Klaus mit bislang elf direkten Torbeteiligungen (5 Tore, sechs Assists) und teilt sich damit ligaweit die Topscorer-Krone mit Darmstadts Isac Lidberg.

Beim VfL rückt Teenager Cajetan Lenz in den Fokus: Sein jüngstes Tor war bereits der siebte Treffer eines Bochumer Nachwuchsspielers in dieser Spielzeit – Vereinsrekord. Zudem verzeichnet Francis Onyeka seit Röslers Amtsantritt den höchsten Expected-Goals-Wert der gesamten Liga (4,24) und könnte im Alter von 18 Jahren und 214 Tagen als jüngster Spieler der Zweitligageschichte im dritten Auswärtsspiel in Folge treffen.

Begleitumstände beim VfL Bochum

Abseits des Rasens beschäftigte eine Fan-Aktion die Bochumer Klubführung: Nach einem nicht genehmigten Banner samt „ACAB“-Gebärde im Heimspiel gegen Dynamo Dresden distanzierte sich der Verein offiziell von beleidigenden Inhalten und betonte sein partnerschaftliches Verhältnis zur Polizei Bochum.

Dieses Statement aus der Woche vor dem Fürth-Duell bildet den Hintergrund einer ohnehin sportlich angespannten Lage, in der Trainer Uwe Rösler mit seiner jungen Mannschaft Punkte gegen den direkten Tabellennachbarn benötigt.

