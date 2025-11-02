2. Bundesliga heute: Fürth - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.11.2025 • 15:30 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (07.11.2025, Anstoß 18:30 Uhr) empfängt die SpVgg Greuther Fürth den SC Preußen Münster im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer.

Erst zweimal standen sich beide Klubs im Profifußball gegenüber – in der vergangenen Zweitliga-Saison. Damals setzten sich die Franken zu Hause mit 3:1 durch, ehe die Adlerträger das Rückspiel an der Hammer Straße mit 2:1 für sich entschieden. Schiedsrichter der Partie ist Timo Gansloweit.

Fürth - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Fürths Trainer Thomas Kleine muss auf seinen Abwehrchef Philipp Ziereis verzichten. Der Innenverteidiger, der ligaweit die meisten Klärungsaktionen (84) und für das Kleeblatt die meisten geblockten Schüsse (8) aufweist, fehlt gelbgesperrt.

Damit fällt ausgerechnet der Schlüsselspieler in einer Defensive weg, die mit 30 Gegentoren ohnehin den schwächsten Wert der aktuellen Zweitliga-Saison aufweist. Gästecoach Alexander Ende kann dagegen auf seinen formstarken Offensivmann Oliver Batista Meier bauen, der mit drei Toren und drei Vorlagen an sechs Treffern beteiligt war.

Formkurven: Fürth rutscht ab, Münster trotzt der Auswärtsschwäche

Nach nur zehn Punkten aus elf Partien spielt Fürth seine drittschwächste Zweitliga-Saisonbilanz der Vereinsgeschichte; nur 2017/18 (7) und 2022/23 (9) war die Ausbeute zum gleichen Zeitpunkt geringer. Zudem verlor das Kleeblatt die letzten drei Begegnungen – die längste aktuelle Niederlagenserie der Liga.

Münsters 14 Punkte bedeuten hingegen die zweitbeste Bilanz der Preußen in einer Zweitliga-Spielzeit seit 1989/90 (15). Allerdings setzte es für den Aufsteiger zuletzt drei Auswärtsniederlagen in Folge, der einzige Dreier in der Fremde datiert vom 4. Spieltag in Bochum (2:1).

Statistikduell: Kopfballduelle, Standards und Ballbesitz als Schlüsselthemen

Kurios: Beide Teams weisen mit jeweils nur 42 Prozent den niedrigsten Anteil gewonnener Kopfballduelle im Unterhaus auf. Dennoch erzielte Fürth bereits vier Kopfballtreffer – mehr schafften ligaweit nur Münster und der 1. FC Kaiserslautern (je 5), wobei die Preußen selbst noch ohne Kopfballtor dastehen, dafür aber sieben Gegentreffer per Kopf hinnehmen mussten.

Bei Standardsituationen treffen Gegensätze aufeinander: Fürth wartet noch immer auf sein erstes Eckballtor der Saison, während Münster mit sechs Gegentoren nach Eckstößen den Höchstwert der Liga verkraften musste. Hinzu kommt, dass die Westfalen mit durchschnittlich 60 Prozent Ballbesitz den Ligabestwert teilen, wohingegen Fürth mit 45 Prozent zu den Teams mit dem geringsten Ballbesitz zählt.

