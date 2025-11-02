2. Bundesliga heute: Hannover - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.11.2025 • 10:00 Uhr Hannover 96 empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 08.11.2025, empfängt Hannover 96 den SV Darmstadt 98 um 13 Uhr in der heimischen Heinz von Heiden-Arena. Schiedsrichter der Partie ist Wolfgang Haslberger.

Die jüngste Bilanz spricht klar für die Gäste: Seit Beginn der Saison 2019/20 gingen sieben der zehn Zweitligaduelle an die Lilien, nur zweimal siegte Hannover, einmal endete das Kräftemessen remis. In der vergangenen Spielzeit mussten sich die Niedersachsen unter anderem zu Hause mit 1:2 geschlagen geben. Auf den Trainerbänken sitzen sich diesmal Christian Titz und Florian Kohfeldt gegenüber.

Hannover - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hannover 96 startete mit 21 Zählern aus elf Partien in seine 23. Zweitliga-Saison – erst zum sechsten Mal knackten die Roten zu diesem Zeitpunkt die 20-Punkte-Marke. Gleichwohl lief nicht alles glatt: Zwei der bisherigen fünf Heimspiele gingen verloren, schon so viele wie in der kompletten Vorsaison. Zudem blieb Hannover in zwei der letzten drei Heimauftritte torlos (je 0:3 gegen Schalke und Hertha).

Positiv heraus sticht die Moral: Kein Team drehte in dieser Spielzeit öfter einen Rückstand, acht Zähler holten die 96er noch nach Rücklagen. Mit acht Aluminiumtreffern stellen sie zudem den Ligabestwert – verteilt auf acht verschiedene Spieler.

Lilien im Auswärtscheck: Lidberg trifft, das Team lässt Federn

Der SV Darmstadt 98 reist mit 19 Punkten im Gepäck an und spielt damit seine geteilte drittbeste Zweitliga-Saison nach elf Runden. Dennoch wartet die Elf von Florian Kohfeldt seit vier Ligaspielen auf einen Sieg (drei Remis, eine Niederlage). In der Fremde gelangen 2025 bislang zwei Dreier, zuletzt allerdings setzte es ein 0:1 auf Schalke.

Top-Torjäger Isac Lidberg steht bei neun Saisontoren – so viele hatte noch kein Darmstädter nach elf Spieltagen auf dem Konto. Kurios: Gegen Hannover blieb der Schwede bislang ohne Treffer. Bemerkenswert ist außerdem, dass die Lilien in dieser Spielzeit als einziges Team weder einen Strafstoß bekamen noch verursachten.

Defensivstärke, Aluminium-Pech und Elfmeterdaten

Beide Mannschaften präsentieren sich defensivstark: Hannover gestattet ligaweit die zweitwenigsten gegnerischen Strafraumaktionen pro Partie (17,8), Darmstadt liegt mit 20 nur knapp dahinter. Trotz dieser Stabilität kassierten die Niedersachsen bereits zwei Heimniederlagen, während Darmstadt aus fünf Auswärtsauftritten nur sechs Tore erzielte – ligaweit unterbieten das lediglich die Magdeburger mit drei Treffern.

Ein Duell auf Augenhöhe verspricht zudem die hohe Anzahl an Aluminiumtreffern: Hannover (8) und Darmstadt (7) führen diese Statistik an, und alle 15 Alu-Kracher gingen auf das Konto unterschiedlicher Akteure. Ergänzt wird das Zahlenbild von einem Kontrast bei Elfmetern: In Spielen mit Hannover wurden schon sechs Strafstöße gepfiffen, in Begegnungen der Lilien hingegen noch keiner.

Wird Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.