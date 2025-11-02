2. Bundesliga heute: Hannover - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.11.2025 • 15:50 Uhr Hannover 96 empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Hannover 96 am heutigen Freitag (28.11.2025, Anpfiff 18:30 Uhr) den Karlsruher SC in der Heinz von Heiden-Arena empfängt, steht eine beeindruckende Serie auf dem Spiel: Die Niedersachsen sind wettbewerbsübergreifend seit 13 Heimduellen gegen den KSC unbesiegt (9 Siege, vier Remis). Die letzte Niederlage vor eigenem Publikum gegen die Badener datiert vom 23. Juli 1988 (2:3). Trainer Christian Titz will mit seiner Mannschaft an diese Tradition anknüpfen und zugleich die jüngste Negativtendenz im eigenen Stadion stoppen, denn 96 verlor zuletzt zweimal in Folge zu Hause – mehr Heimpleiten (3) als in der kompletten Vorsaison (2) stehen bereits zu Buche.

Karlsruhe muss in Hannover auf Christoph Kobald verzichten: Der Innenverteidiger ist gelbgesperrt und wird erstmals seit dem 9. Februar in einem Zweitligaspiel nicht in der Startelf von Coach Christian Eichner stehen. Kobald verpasst damit das Duell der beiden zweikampfstärksten Teams der Liga – der KSC gewinnt 54 Prozent seiner direkten Duelle, Hannover 52,3 Prozent. In der individuellen Rangliste führen mit Marcel Franke (74,6 Prozent) und Hannover-Verteidiger Marcel Beifus (73,6 Prozent) ausgerechnet zwei Akteure dieser Begegnung.

Formkurven: 96 mit bestem Zweitliga-Start seit 2016/17, KSC in der Abwehr gefordert

Mit 24 Punkten aus 13 Partien erlebt Hannover seine beste Zweitligasaison seit der Aufstiegsspielzeit 2016/17, damals standen zum selben Zeitpunkt ebenfalls 24 Zähler zu Buche. Während die Titz-Elf auswärts noch unbesiegt ist (4 Siege, drei Remis), verdarb eine Serie von zwei Heimpleiten in Folge die Bilanz vor eigenem Publikum. Ganz anders die Gäste: Der Karlsruher SC verlor zuletzt erstmals seit Februar 2025 zwei Ligaspiele hintereinander. In den vergangenen acht Partien kassierten die Badener 18 Gegentore – ligaweit nur Greuther Fürth mehr –, und zweimal in Serie schlug es mindestens dreimal im KSC-Kasten ein.

Gefährliche Joker und flankenstarke Vorbereiter im Fokus

Auf dem Rasen könnte viel von der Effektivität der Offensivjoker abhängen. Hannovers Benjamin Källman traf in dieser Spielzeit schon achtmal, sieben Treffer fielen allerdings in Auswärtspartien – zu Hause netzte er erst einmal ein (gegen Magdeburg am 3. Spieltag). Beim KSC empfahl sich Roko Simic zuletzt mit einem Doppelpack als Einwechselspieler; damit hat er seine Saisontorausbeute auf drei Joker-Treffer erhöht – ligaintern liegt nur Källman vor ihm. Für Zuspiele könnte Karlsruhes Flankenspezialist David Herold sorgen, bereits viermal Vorbereiter eines Treffers und damit führend in dieser Disziplin der 2. Liga.

